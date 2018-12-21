ترامب يهنئ السراج بذكرى عيد الاستقلال: فخورون بالوقوف مع الليبيين

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يصافح رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج. (الإنترنت)

هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بمناسبة الذكرى السابعة والستين لاستقلال ليبيا والتي توافق الرابع والعشرين من ديسمبر، مجددًا دعمه لحكومة الوفاق الوطني.

وقال الرئيس الأميركي في برقية التهنئة: «أرجو أن تقبل أفضل تمنياتي باحتفالكم بالذكرى السابعة والستين لاستقلال ليبيا في الرابع والعشرين من ديسمبر»، مؤكدًا التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب الليبي، وهو يسعى لبناء عملية دستورية واقعية ومسالمة وانتخابات مجهز لها وفق خطة الامم المتحدة السياسية.

وقال ترامب في تهنئته: «نحن فخورون بالوقوف مع كل الليبيين الذين ينتهزون هذه الفرصة لبناء مستقبل اكثر اماناً ونجاحاً»، مؤكدًا «استمرار الولايات المتحدة الأميركية في دعم حكومة الوفاق الوطني وكل من يعمل في إطار الاتفاق السياسي للتغلب على الانقسامات في ليبيا».

وتابع الرئيس الأميركي: «دعني أستغل الفرصة لأؤكد على التزامنا بالاستمرار في العمل مع ليبيا والامم المتحدة والشركاء الدوليين، للوصول إلى حكومة ليبية موحدة ومستقرة، قادرة على الوقوف لوحدها ضد الإرهاب، وعلى توفير الأمن والاستقرار لكل الليبيين».