من حقل «الشرارة» إلى قلعة «السدادة».. تصعيد يسبق الملتقى «الجامع» ويقلق سلامة

رئيس المجلس الرئاسي خلال زيارته حقل الشرارة. (الإنترنت)

حدثان تصعيديّان سيطرا على المشهد الليبي هذا الأسبوع، وهما أزمة واقعة قفل حقل الشرارة النفطي، من قِبَل ما أطلق عليه «حراك غضب فزان»، والمواجهات المسلحة المحدودة التي دارت في منطقة السدادة الواقعة بين مصراتة وبني وليد، بين قوات تتبع القيادة العامة للجيش في الرجمة، وقوات قيل إنها تتبع رئيس حرس المنشآت النفطية السابق المثير للجدل إبراهيم الجضران، وهناك من يقول إنها قوات ما يسمى بـ«سرايا الدفاع عن بنغازي»، وإن كان التصعيد الأول حلّ بعد زيارة ميدانية لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، فإن الثاني ما زالت تداعياته قائمة، وآخرها بيان المجلس الرئاسي الذي دان ما اعتبره «تصعيداً عسكرياً» في منطقة السدادة، و«استفزازاً غير مبرر قد يجر البلاد إلى دوامة جديدة من العنف».

وقال المجلس في بيان أمس الأربعاء: «إن اشتباكات السدادة تعد انتهاكاً صارخاً للتفاهمات التي أقرها جميع الأطراف خلال المؤتمرات الدولية التي عقدت لحل الأزمة الليبية، واُتفق خلالها على وقف الاقتتال في أنحاء البلاد كافة والابتعاد عن التصعيد»، مؤكداً «أننا مطالبون بتهيئة الأجواء وتحسين الظروف العامة لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، التي يعد تجدد الاقتتال إجهاضاً لها».

ودعا الرئاسي جميع الأطراف إلى التهدئة والوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية، التي تعمق الفرقة وتكدس العداوة والانقسام»، كما دعا الجميع إلى الاحتكام للعقل وحقن الدماء وتغليب مصلحة الوطن العليا.

وكان مسؤول مكتب الإعلام باللواء «73 مشاة» التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، المنذر عمر الخرطوش، قال لـ«الوسط» الأربعاء إن «قوات الجيش الليبي اشتبكت مع قوات تابعة لإبراهيم الجضران مدعومة بسرايا الدفاع عن بنغازي، كانت تتمركز داخل قلعة السدادة، وانتهت المواجهات بالسيطرة على القلعة، ومصادرة عدد من سيارات رباعية الدفع، بالإضافة إلى بعض الأسلحة والذخائر».

ولفت الخرطوش إلى أن آمر اللواء 73 مشاة، العميد علي صالح القطعاني، يتابع الوضع الميداني بشكل مباشر، ويقف على توزيع وتكليف الدوريات ودوريات الاستطلاع بمنطقة الهلال النفطي ومحيطه.

الرئاسي: مطالبون بتهيئة الأجواء وتحسين الظروف العامة لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، التي يعد تجدد الاقتتال إجهاضاً لها

وأعلنت كتيبة طارق بن زياد المقاتلة أنها طاردت فلول الجضران وسرايا الدفاع عن بنغازي نحو جسر السدادة، مشيرة إلى أنها تمكنت من «مصادرة العديد من الآليات والأسلحة».

ونشرت الكتيبة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، الأربعاء، بياناً مقتضباً قالت فيه: «كتيبة طارق بن زياد المقاتلة والقوة المساندة لها تلقنان ميليشيات الجضران وسرايا إرهاب بنغازي درساً في فنون القتال».

وأضافت: «دحرناهم في القلعة ونطارد فلولهم نحو جسر السدادة، وتمكنا من مصادرة العديد من الآليات والأسلحة».

من جانبه قال الناطق باسم القيادة العامة، العميد أحمد المسماري، إن الوحدات العسكرية نفذت «ضربة استباقية على المجموعات الإرهابية وتنظيم القاعدة» في قلعة السدادة 80 كلم شرق بني وليد، مشيراً إلى أن هذه المجموعات كانت تستعد لشن هجوم إرهابي على منطقة الهلال النفطي.

وأكد العميد المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده ببنغازي مساء الأربعاء أن «بعض الوحدات العسكرية تقدمت من منطقة الجفرة وودان وهون وسوكنة إلى منطقة بونجيم، ووصلت إلى منطقة قلعة السدادة وموقع النهر الصناعي».

وقال المسماري: «على الليبيين الاستعداد من الآن لإنهاء هذه الأزمة وتقديم تنازلات مؤلمة».

ولفت المسماري إلى أن المشير خليفة حفتر هو من «أعطى الأوامر وجرت السيطرة على قلعة السدادة وموقع النهر الصناعي، وقد استهدف السلاح الجوي 26 سيارة، بما فيها عشر سيارات تحمل كميات كبيرة من الذخائر».

وعلى صعيد ما حدث في الجنوب، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، إن نفط ليبيا ليس رهينة ولا هو غنيمة، مشيراً إلى أنه ثروة وطنية ينبغي أن تبقى فوق المساومات والتجاذبات والصدامات.

وأضاف المبعوث الأممي في تغريدة على حساب البعثة الأممية الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن النفط ملك الليبيين جميعاً ولا يحق لأحد أن يتعرض لإنتاجه أو نقله أو تصديره، محذراً من استغلال الموقف للابتزاز غير المبرر أو للحصول على غنائم غير مشروعة.

المسماري: وحدات عسكرية تقدمت من الجفرة وودان وهون وسوكنة إلى بونجيم، ووصلت إلى قلعة السدادة

وقال المبعوث الأممي الذي بدا قلقاً من مؤشرات التصعيد التي تسبق الملتقى الوطني الليبي، الذي يحشد له منذ مدة، إن حق العاملين في القطاع أن تكون مرتباتهم مضمونة وسارية المفعول دون حاجة لتدخل، مشيراً إلى أنه «في الحزم مصلحة الليبيين وهيبة دولتهم».

ودعت الخارجية الأميركية الانسحاب الفوري وغير المشروط للعناصر المسلحة من المنطقة، مضيفة أن الانسحاب هو أمر ضروري للسماح باستئناف إنتاج النفط من أجل منفعة كل الليبيين، مذكرة في بيان بالخصوص، الثلاثاء، جميع الأطراف إلى حل القضايا عن طريق الحوار البناء والسبل السلمية بروح من التفاهم بدلاً عن اللجوء إلى مخاطر انتهاج العنف.

وأمام هذا التصعيد برزت مخاوف من قبل عديد المعنيين بالشأن الليبي، حول احتمال أن ينتقل التصعيد إلى غير مكان، قبيل انعقاد الملتقى الوطني الليبي، الذي تعول عليه الأمم المتحدة، ربما لخلق أمر واقع جديد من قبل أطراف قد ترى غياب مصلحتها أو فقدان مواقعها في هذا الملتقى.