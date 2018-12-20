معلومات متضاربة بشأن توقيف مهاجرين قِبالة ليبيا خلال 2018

مهاجرون على متن قارب مطاطي في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا. (رويترز)

تضاربت المعلومات الواردة بشأن عدد المهارجين الذين جرى توقيفهم قِبالة ليبيا خلال 2018، حيث قالت بعثة الأمم المتحدة إنّ العدد بلغ 29 ألف مهاجر، لكنّ خفر السواحل يير إلى أنّهم 15 ألفًا فقط.

وقال متحدث باسم خفر السواحل الليبي، اليوم الخميس، إن القوة اعترضت سبيل نحو 15 ألف مهاجر خلال محاولتهم الوصول إلى إيطاليا بحرًا خلال هذا العام، بينما قالت الأمم المتحدة التي قدّمت تقديرات تقترب من ضعف الرقم المذكور، إن «كثيرًا منهم احتجزوا في ظروف غير إنسانية وتعرضوا لانتهاكات».

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وكثف خفر السواحل دورياته بعدما تسلّم زوارق جديدة من إيطاليا في إطار جهود الحكومة اليمينية هناك لمنع وصول مهاجرين أفارقة إلى الشواطئ الإيطالية.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تقرير مؤلف من 61 صفحة اليوم أن خفر السواحل اعترض وأنقذ 29 ألف مهاجر في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.

لكن أيوب قاسم المتحدث باسم خفر السواحل قدّم تقديرات للمرة الأولى، لوكالة «رويترز»، قال إن الرقم يسجل نحو 15 ألفًا حتى ديسمبر، فيما لم يتضح أي الرقمين أدق، وأيضًا سبب التباين الكبير بين التقديرين.

وقالت الأمم المتحدة إن المهاجرين واللاجئين في كثير من المراكز يعانون من «الاكتظاظ الشديد ونقص التهوية والإضاءة وعدم كفاية مرافق الاغتسال والمراحيض بالإضافة إلى الإساءات والعنف المرتكب ضد المحتجزين هناك».

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وذكر التقرير أن «المهاجرين يجبرون على العمل داخل مراكز الاحتجاز أو في مزارع ومواقع بناء»، كما نقل التقرير عن أحد المهاجرين قوله إن «منْ يرفض العمل يتعرض للضرب».

وأضاف التقرير أن البعثة جمعت أيضًا معلومات موثوقة منها روايات من أشخاص تعرضوا لانتهاكات جنسية في مركز احتجاز بطرابلس. لكنّ حكومة الوفاق الوطني تنفي دائمًا اتهامات بوقوع انتهاكات ممنهجة، لكنها أقرّت بالافتقار إلى تمويل لاستيعاب المهاجرين.

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وذكر تقرير الأمم المتحدة إنه حتى 18 سبتمبر، بلغ إجمالي عدد المهاجرين في مراكز احتجاز بغرب ليبيا 6800 شخص.

وتفاقمت قضية الهجرة غير الشرعية منذ 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة.