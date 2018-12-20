صنع الله يوضح ملابسات موقف الشرارة: الحقل سيبقى مغلقًا لهذه الأسباب

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، إن المؤسسة تسعى جاهدة لإيجاد حلّ مشترك للأزمة بحقل الشرارة النفطي، وتهيئة الظروف الأمنية المناسبة لسلامة العاملين بالحقل.

وأشار صنع الله، في بيان نشرته المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أنّ مساعي المؤسسة تأتي في إطار جهود لحلّ الأزمة بحقل الشرارة النفطي الذي ما زال مغلقًا حتى الآن.

جاء ذلك غداة غموض أحاط بمصير استئناف الإنتاج في حقل الشرارة النفطي البالغة طاقته 315 ألف برميل يوميًا، بعد يوم من إعلان حكومة الوفاق أن الإنتاج سيُستأنف في الحقل الكائن جنوب البلاد، بعد ما زاره رئيس المجلس الرئاسي وحث المحتجين على إنهاء إغلاقه.

وكالة «رويترز» نقلت عن مصدرين بقطاع النفط، اليوم الخميس، استئناف الإنتاج بالحقل، لكنّ مصدرًا ثالثًا قال للوكالة إن الإنتاج لم يُستأنف بعد، لكنّ صنع الله قال في بيانه مساء اليوم إن الحقل لا يزال مغلقًا.

وتابع صنع الله إن «المؤسسة الوطنية للنفط بحاجة إلى إيجاد حلول حقيقية لمشاكل القطاع، فلا حاجة لنا بإصلاحات سريعة وموقتة لن تساهم إلا في تشجيع المزيد من أعمال الإغلاق».

أسباب الإغلاق

وتحدث صنع الله عن ضرورة معالجة أسباب الإغلاق، قائلاً: «من المهم أيضًا أن نتبع نهجًا يحدّد أهم المشاكل التي تعاني منها المناطق الجنوبية ويساهم في معالجتها. كما يتوجب تخصيص ميزانيات جديدة، لتغطية برامج رفع مؤشرات التنمية البشرية، وتوفير الخدمات الصحية، والحد من وفيات الأطفال، ومعالجة مشكلة نقص المياه، و تحسين فرص الحصول على التعليم، فضلاً عن المساهمة في تطوير الفرص الاقتصادية المحلية».

مطالب الجنوب

وأضاف أنّ «المؤسسة الوطنية للنفط على استعداد تام لدعم الحكومة، لكون الحكومة هي المسؤولة عن برامج التنمية وتوفير الخدمات في الجنوب، حيث تقوم المؤسسة بدورها في تحقيق الإيرادات اللازمة لتمويل البرامج والخدمات الحكومية في كافة أرجاء البلاد».

وأردف: «إن المؤسسة الوطنية للنفط تدعم بشكل كامل أهالي الجنوب، والعدد الكبير من موظفينا من أبناء الجنوب، والمواطنين الملتزمين بالقانون، الذين يطالبون بالخدمات الأساسية والفرص والعدالة الاقتصادية. كما أن أي اتفاق يمكن التوصّل إليه يجب أن يرفع من المستويات المعيشية لسكان الجنوب، ويجب أن لا يكافئ أولئك الذين يسعون لتحقيق أهدافهم الشخصية باستخدام العنف. فهذا الأمر سيجر ليبيا إلى مسار خطير».

عواقب وخيمة

وحذّر صنع الله من «العواقب الوخيمة على القطاع النفطي والبلاد ككلّ، التي قد تنتج عن دفع فدية إلى المجموعة المسلحة التي قامت بإغلاق حقل الشرارة»، مشيرا إلى أنّه «لا يمكن رفع حالة القوة القاهرة عن الحقل ما لم يتم وضع ترتيبات أمنية بديلة في الحقل»، وذلك نظرًا لقيام «هذه المجموعة المسلحة بتهديد موظفي المؤسسة باستعمال العنف، إضافة إلى تورّطها في أعمال إجرامية أخرى».

الحقل سيبقى مغلق

وشدد صنع الله على أنّه «لن يتم رفع حالة القوة القاهرة وسيبقى الحقل مغلق حتى يتم وضع ترتيبات أمنية بديلة»، قائلاً: «لا يمكننا وضع عاملينا في موقف خطر وأن نجازف بتعريضهم لمزيد من العنف من قبل هؤلاء الأفراد».

كما رحّبت مؤسسة النفط بـ«إدانة المجتمع الدولي للإغلاق القسري لحقل الشرارة النفطي، وبمطالبة كلّ من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووزارة الخارجية الأميركية العناصر المسلحة بالانسحاب فورًا من المنطقة دون أي قيد أو شرط، وبعدم استعمال ثروات البلاد لأغراض المساومة».