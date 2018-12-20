السراج يأمر بفتح تحقيق في واقعة ضبط شحنة أسلحة بميناء الخمس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 ديسمبر 2018, 09:23 مساء
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج

أصدر رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، تعليماته للأجهزة الأمنية المعنية بفتح تحقيق شامل في واقعة ضبط حاويتين محملتين بأسلحة وذخائر بميناء الخمس البحري.

وأشار بيان للمجلس الرئاسي إلى أنّ السراج أصدر تعليماته إلى وزارة الخارجية بمخاطبة السلطات التركية ومطالبتها بالوقوف على كامل ملابسات الواقعة وحيثياتها.

وأضاف البيان «رئيس المجلس الرئاسى يتوجه بالشكر والتقدير للعاملين بمركز جمرك ميناء الخمس وأعضاء النيابة والأجهزة الأمنية بالمدينة، على يقظتهم وإخلاصهم وجهودهم، في الذود عن الوطن».

القيادة العامة تطالب مجلس الأمن بتحقيق عاجل في تهريب أسلحة من تركيا إلى ليبيا

وفي وقت سابق اليوم الخميس توقعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنّ يحقق خبراء الأمم المتحدة في واقعة ضبط أسلحة وذخيرة بميناء الخمس، في أعقاب مطالبة القيادة العامة للقوات المسلحة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وبعثتها فى ليبيا بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

وأشارت القيادة، في بيانها أمس، إلى أنّ «عدد الذخائر الواردة فى هاتين الشحنتين فاق 4.2 مليون رصاصة، إضافة إلى آلاف المسدسات والبنادق ولوازمها بما فيها تلك القابلة إلى التحوير بكواتم صوت لتنفيذ الاغتيالات».

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