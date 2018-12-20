رئيس «دعم وتشجيع الصحافة» السابق أصدر جريدة خاصة موّلها من الهيئة

صحيفة الساعة الخاصة كانت تصدر عن هيئة دعم وتشجيع الصحافة

كشف مصدر مسؤول بهيئة دعم وتشجيع الصحافة أن صحيفة خاصة كانت تصدر عن الهيئة وبإمكانيات الهيئة منذ حوالي ثلاث سنوات، بصفتها الصحيفة الحكومية الأسبوعية شبه الوحيدة التي تصدر في طرابلس.

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط» إن الإدارة الجديدة للهيئة، وكذلك صحفييها فوجئوا بأن هذه الصحيفة «الساعة» الأسبوعية التي كانت تصدر «بإمكانيات الدولة، أي إمكانيات هيئة دعم وتشجيع الصحافة، هي صحيفة خاصة لصاحبها رئيس الهيئة السابق، محمود أبوشيمة، وهو رئيس تحريرها في الوقت نفسه».

بداية القصة

نشرت إحدى الصحفيات الليبيات على إحدى غرف دردشة خاصة بالصحفيين على«فايبر» الخاصة بالصحفيين معلومة تفيد بأن صحيفة «الساعة» التي كان يعتقد أنها تصدرعن هيئة دعم وتشجيع الصحافة في طرابلس، هي صحيفة خاصة تمول من ميزانية الهيئة، ويعمل بها صحفيون يتقاضون مرتباتهم من الهيئة، وعندما سألت «بوابة الوسط» المسؤولين الحاليين في الهيئة حول صحة هذه المعلومة، جرى تأكيدها من قبلهم.

ويذكر أحد الصحفيين لموقعنا، صفحة بعنوان «صحيفة الساعة» ظهرت يوم 28 سبتمبر 2015 على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»، تعلن قرب صدور صحيفة ليبية أسبوعية عن «هيئة دعم وتشجيع الصحافة» في مدينة طرابلس اسمها «الساعة»، يرأس تحريرها محمود أبوشيمة وهو ذاته رئيس الهيئة، وجرى بعدها تكليف الصحفي نورالدين عبعوب، بمهام نائب رئيس الهيئة، وفق القرار الصادر من رئيس الهيئة محمود أبوشيمة، رقم 32 لسنة 2018.

ونظرًا لتعطش صحفيي الهيئة للعمل بسبب تعطل وتوقف إصدار الصحف وحالة الارتباك التي تعيشها الهيئة، سارع عديد منهم إلى الالتحاق بالعمل في هذه الصحيفة، وفق الإجراءات الإدارية الرسمية المتبعة في الهيئة كمؤسسة حكومية، وخصص للصحيفة الجديدة طابقًا في مبنى الهيئة الواقع بشارع الشيخة راضية في شارع الجمهورية، حيث صدر العدد التجريبي في 4 أكتوبر 2015، تلاه العدد الأسبوعي الأول يوم 30 نوفمبر 2015.

ديون الطباعة ودخل الإعلانات

وأفاد المصدر بأن المطبعة الخاصة التي كلفت بطباعة صحيفة «الساعة» تطالب هيئة دعم وتشجيع الصحافة بمبلغ مائة وخمسون ألف دينار كديون متراكمة، باعتبار أن الجريدة تصدر عن الهيئة، أما الإعلانات التي كانت تنشر في جريدة «الساعة»، فلم تكن تودع في حساب الهيئة، بل كانت تذهب إلى رئيس تحريرها وصاحبها باعتبارها صحيفة خاصة، وفق المصدر ذاته.

إقالة أبو شيمة وتكليف الداهش

وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فى 30 سبتمبر الماضي قرارًا بتكليف الصحفي عبدالرزاق الداهش، رئيسًا لهيئة دعم وتشجيع الصحافة بدل أبوشيمة، وسبق للداهش أن ترأس مؤسسة الصحافة خلال الألفينات.

وفي 14 نوفمبرالماضي تسلم الداهش رسميًا مهام إدارة هيئة دعم وتشجيع الصحافة من سلفه محمود أبوشيمة وجرى التسليم والتسلم بإشراف اللجنة المكلفة من رئاسة الوزراء.

مصير العاملين

من جانبه قال الصحفي أحمد الخميسي لـ«بوابة الوسط» إن العاملين بصحيفة الساعة لا يعلمون بأن الصحيفة هي مطبوعة خاصة لأن المقر الإداري بالهيئة في شارع الجمهورية «مسجد الشيخة راضية»، وكذلك المعدات والعنصر البشري، بالإضافة إلى أن رئيس هيئة دعم وتشجيع الصحافة أبوشيمة سنة 2015 هو نفسه رئيس صحيفة الساعة.

ولفت إلى أنّ هناك «قلقًا يُساور زملاء المهنة بشأن وضعهم القانوني والمطالبة بالتحقيق من قبل الإدارة الجديدة لأن الهيئة جهة عامة وفي الوقت نفسه تدعم مشاريع خاصة».

وأضاف أن «العدد الأول صدر بترويسة تقول إنها صحيفة تصدر عن هيئة دعم وتشجيع الصحافة، فكيف يتم الإشارة إلى الهيئة واستغلال اسمها وهي صحيفة خاصة ألا يكون رئيس الهيئة السابق استغل وظيفته بشأن إقامة مشاريع من خزائن المال العام».