قوة عسكرية تسيطر على بوابة «البطمة» جنوب غرب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 ديسمبر 2018, 08:35 مساء
قوة عسكرية تابعة للجيش الليبي تسيطر على بوابة «البطمة» قرب بلدة نسمة جنوب غرب ليبيا

أكدت مصادر محلية اليوم الخميس، أن قوة عسكرية تابعة للجيش الليبي بقيادة العميد عبد السلام أبوقيلة سيطرت على بوابة «البطمة» قرب بلدة نسمة جنوب غرب ليبيا، لتأمينها بناء على تعلميات من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وقالت المصادر إن القوة العسكرية قوامها 350 فردًا مدججة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ورتل من السيارات قوامه 120 سيارة عسكرية، مشيرة إلى أن بوابة «البطمة» كان يسيطر عليها مجموعة خارجة على القانون.

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وأشارت المصادر إلى أن الخارجين على القانون الذين كانوا يسيطرون على البوابة «قاموا بالسلب والنهب وفرض الإتاوات على السيارات، وأشعلوا النار في البوابة احتجاجًا على قدوم قوة عسكرية للسيطرة عليها».

وذكرت المصادر أن المنطقة الواقعة بين بلدات مزدة والقريات تنتشر فيها «6 بوابات وهمية»، لكنّ «أهالي المنطقة استبشروا بهذه البادرة الأمنية بسيطرة القوة العسكرية المكلفة من المجلس الرئاسي على البوابة، حيث قام آمر القوة العميد عبد السلام أبوقيلة والمقدم عبد النبي النعاس بتفقد العمل في البوابة».

وتقع بوابة «البطمة» جنوب مزدة بـ17كم في مفترق طرق الشرق، في طريق بني وليد جنوب القريات، وهي إحدى طرق تهريب الوقود والهجرة غير الشرعية.

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