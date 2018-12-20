بعثة الأمم المتحدة: فريق أممي سيحقق في وصول شحنة أسلحة إلى ليبيا

شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

توقعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنّ يحقق خبراء الأمم المتحدة في واقعة ضبط السلطات الليبية حاوية محملة بأسلحة وذخيرة بميناء الخمس غربي البلاد.

وقالت البعثة في تدوينة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» إنّ «التقارير الواردة عن شحنة كبيرة من الأسلحة وصلت إلى الشواطئ الليبية مثيرة للقلق».

وتابعت أنّ «ليبيا بحاجة إلى الاستقرار والسلام، وليس للمزيد من الأسلحة»، مضيفة أنّ «قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بحظر استيراد وتصدير الأسلحة واضح وصريح، ونتوقع أن ينظر فريق الخبراء في هذه الحادثة».‬

القيادة العامة تطالب مجلس الأمن بتحقيق عاجل في تهريب أسلحة من تركيا إلى ليبيا

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة طالبت أمس الأربعاء، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وبعثتها فى ليبيا بفتح تحقيق عاجل في واقعة ضبط شحنتي أسلحة ضخمتين وذخائر قادمة من تركيا إلى ميناء الخمس.

وأشارت القيادة، في بيانها أمس، إلى أنّ «عدد الذخائر الواردة فى هاتين الشحنتين فاق 4.2 مليون رصاصة، إضافة إلى آلاف المسدسات والبنادق ولوازمها بما فيها تلك القابلة إلى التحوير بكواتم صوت لتنفيذ الاغتيالات».