السراج يبحث ملفات الكهرباء مع التخطيط ومسؤولي الشركة

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يبحث ملف الكهرباء مع وزير التخطيط ومسؤولي الشركة

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اجتماعًا، اليوم الخميس، مع كل من وزير التخطيط الطاهر الجهيمي، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس عبد المجيد حمزة، والمدير التنفيذي للشركة المهندس علي ساسي.

وأشار بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء إلى أنّ الاجتماع «بحث الوضع الحالي لشبكة الكهرباء والأعمال التشغيلية اليومية، والإجراءات المتخذة لتغطية العجز في الإمدادات».

وأضاف البيان أنّ الاجتماع ناقش احتياجات الصيانة لبعض المحطات، كما جرى بحث معالجة ضعف التيار الكهربائي، ورفع الجهد في المنطقة الجنوبية، وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ مشروعات الشركة.

وأوضح أنّ الجمعية العمومية لشركة الكهرباء ستستكمل اجتماعاتها الأربعاء المقبل، حيث عقدت اجتماعها الأول 10 ديسمبر الماضي.

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ولا تزال المدن الليبية تعاني استمرار الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي وفق برنامج طرح الأحمال الذي تنفذه الشركة العامة للكهرباء نتيجة خروج بعض وحدات الإنتاج عن الخدمة، فضلاً عن مشكلات أمنية أخرى بسبب تضرر الشبكة نتيجة عمليات السطو والسرقات، ووقف الإمدادات جراء نقص كميات الوقود والغاز اللازمة لتوليد التيار الكهربائي، فضلاً عن المواجهات العسكرية في مناطق الاشتباكات.