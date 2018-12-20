عودة العمل بمحكمة ونيابة درنة الابتدائية

مراسم عودة العمل بمحكمة ونيابة درنة الابتدائية التابعة لمحكمة استئناف طبرق (الإنترنت)

أقيمت بفندق اللواء، اليوم الخميس، احتفالية بعودة العمل بمحكمة ونيابة درنة الابتدائية التابعة لمحكمة استئناف طبرق.

حضر الاحتفالية، التي جاءت تحت شعار «شهداء العدالة درنة»، المحامي العام بمحكمة استئناف طبرق المستشار خيرالله احتيتة، ورئيس إدارة التفتيش طبرق المستشار هلال بوفارس، ورئيس محكمة درنة سليمان التركاوي، ورئيس نيابة درنة ناصر الدرسي، وجميع أعضاء الجهاز القضائي لمدينة درنة.

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وسيكون العمل القضائي في درنة بمقر موقت تابع لوزارة العدل مجاور للمقر السابق للمحكمة، وسيشرع العمل بشكل طبيعي خلال الأسبوع المقبل.