غموض بشأن استئناف الإنتاج في حقل الشرارة النفطي

حقل الشرارة النفطي. (الإنترنت)

لا يزال الغموض يحيط بمصير استئناف الإنتاج في حقل الشرارة النفطي البالغة طاقته 315 ألف برميل يوميًا.

وكالة «رويترز» نقلت عن مصدرين بقطاع النفط، اليوم الخميس، استئناف الإنتاج بالحقل، لكنّ مصدرًا ثالثًا قال للوكالة إن الإنتاج لم يُستأنف بعد، في حين لم يتسن الحصول على تعليق من متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط عن الأمر حتى الآن.

جاء ذلك غداة إعلان حكومة الوفاق، الأربعاء، أن الإنتاج سيُستأنف في الحقل الكائن جنوب البلاد، بعد ما زاره رئيس المجلس الرئاسي وحث المحتجين على إنهاء إغلاقه.

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وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، أعلنت مساء الإثنين حالة القوة القاهرة على العمليات في حقل الشرارة النفطي، مؤكدة أنه لن يتم استئناف عمليات إنتاج النفط في الحقل إلا بعد وضع ترتيبات أمنية بديلة.

وقال المهندس مصطفى صنع الله: «لقد تم وقف الإنتاج في حقل الشرارة قسرًا من قبل مجموعة مسلحة – الكتيبة 30 وسرية الإسناد المدنية التابعة لها- الذين يزعمون قيامهم بتوفير الأمن في الحقل، في حين أنهم قاموا بتهديد موظفي المؤسسة باستعمال العنف»، مضيفًا أنه «من المؤكّد لنا أننا لا نستطيع العودة إلى العمل بالوضع الأمني الذي كنا فيه قبل إغلاق الحقل».