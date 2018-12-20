العامة للكهرباء: «الرئاسي» يوافق على إنشاء مستشفى إيوائي للعاملين بالقطاع

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 ديسمبر 2018, 06:49 مساء
مقر الشركة العامة للكهرباء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، عن موافقة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على إنشاء مستشفى إيوائي للعاملين بالقطاع.

وقالت الشركة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنّ المجلس الرئاسي وافق على إنشاء مستشفى إيوائي متكامل بسعة 60 سرير تابع للشركة شامل لجميع الأقسام والتخصصات الطبية مع الأخذ بعين الاعتبار تخصصات الحوادث والحروق.

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وأشارت إلى أنه «سيكون هناك تعاون مشترك بين الشركة العامة للكهرباء ووزارة الصحة لإدارة هذا المرفق الحيوي المهم، والذي سيعود بالنفع على موظفي القطاع وعائلاتهم».

وأوضحت أن المستشفى يأتي «في إطار اهتمام الشركة العامة للكهرباء بموظفي القطاع وسعيها لتوفيرالرعاية الصحية، وبالنظر إلى عدم توفر تأمين صحي كامل لموظفي الشركة ولأفراد أسرهم، بسبب الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الشركة».

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