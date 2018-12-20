كوريا الجنوبية تدعو السراج لبذل جهود تحرير مواطنها المختطف

رئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناك - يون

دعا رئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناك - يون، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج إلى بذل قصارى جهده لإطلاق سراح مهندس كوري جنوبي مختطف في ليبيا منذ يوليو الماضي.

وتلقى رئيس المجلس السراج مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء مساء 19 ديسمبر استغرقت 20 دقيقة من تونس العاصمة، تمحورت حول سبل الإفراج عن مواطن كوري جنوبي مختطف في ليبيا من طرف مجموعة مسلحة إلى جانب 3 فلبينيين في منطقة جبل الحساونة غربي ليبيا منذ 6 يوليو الماضي، ولم تطلق سراحهم حتى الآن.

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وأفادت وكالة «يونهاب» للأنباء لكوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء تقدم بالشكر لحكومة الوفاق الوطني على ما بذلته من جهود لإطلاق سراح المواطن الكوري الجنوبي المختطف منذ وقوع الحادثة.

وقال إن الحكومة الكورية الجنوبية تضع حماية أرواح المواطنين وسلامتهم على رأس أولوياتها، داعيًا إلى استمرار بذل الجهود لإطلاق سراح المواطن الكوري الجنوبي المختطف.

من جهته أوضح السراج أن ليبيا منشغلة بحادثة اختطاف المواطن الكوري الجنوبي، مضيفًا أنها تبذل قصارى الجهد على مستوى الحكومة لإطلاق سراحه وستتعاون مع كوريا الجنوبية باستمرار.

وخطف ثلاثة مهندسين فلبينيين وكوري جنوبي في السادس من يوليو الماضي، في هجوم على مشروع مياه في غرب ليبيا.

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وكانت السفارة الكورية لدى ليبيا انسحبت من البلد في أبريل عام 2015 بسبب تدهور الوضع الأمني. ويقيم السفير الكوري الجنوبي لدى ليبيا تشوي سونغ-سو في تونس.

ويحل اليوم الخميس رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، المغرب بعد زيارة تونس والجزائر في سياق جولة إقليمية.

وأعلن هذا الأسبوع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، عن زيادة مساهمة كوريا الجنوبية بمليون دولار إضافية، لدعم صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا.