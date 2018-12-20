إيطاليا تعيد فتح قنصليتها في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 ديسمبر 2018, 04:21 مساء
روما ستعيد فتح القنصلية الإيطالية في بنغازي شمال البلاد

نقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، الخميس، عن مصادر دبلوماسية أن روما ستعيد فتح القنصلية الإيطالية في بنغازي شرق البلاد.

وذكرت الوكالة أنّها تلقت معلومات تفيد بأنّه جرى «التوصل إلى القرار بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها المشير خليفة حفتر إلى إيطاليا»، في الخامس من شهر ديسمبر الجاري.

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وجرى إغلاق القنصلية كإجراء احتياطي عام 2013 بعد مهاجمة القنصل الإيطالي غويدو دي سانكتيس. 

وفي سبتمبر الماضي، زار وزير الخارجية أنزو موافيرو ميلانيزي بنغازي، حيث التقى المشير خليفة حفتر. وفي نوفمبر شارك حفتر في اجتماع على هامش مؤتمر باليرمو حول ليبيا.

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