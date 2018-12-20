موظفو الجامعات يعلقون اعتصامهم عقب اجتماع بوزير التعليم

وزير التعليم يلتقي ممثلي نقابة موظفي الجامعات (وزارة التلعيم)

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، الخميس، أنّ نقابة موظفي الجامعات علّقت الاعتصام الذي بدأته منتصف الشهر الماضي، وذلك عقب اجتماع ممثلي النقابة بوزير التعليم الدكتور عثمان عبد الجليل.

وأشار بيان وزارة التعليم عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أنّ ممثلي النقابة أشادوا بـ«جهود وزارة التعليم في العمل على تلبية مطالبهم».

وكانت نقابات الموظفين بالجامعات أعلنت الدخول في إضراب مفتوح عن العمل منذ 13 نوفمبر الماضي؛ للمطالبة بتحسين ظروفهم المادية والإدارية.

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في أعقاب ذلك قال وزير التعليم المفوض، الدكتور عثمان عبد الجليل، إن الوزارة تتفهم الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها عموم العاملين بقطاع التعليم، ولا سيما الموظفين بالجامعات بسبب تدني الرواتب التي يتقاضونها، وعدم صرف علاوة التميز، وعدم تقديم خدمات التأمين الصحي لهم وبالأخص في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.