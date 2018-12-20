المياه والصرف الصحي بسرت تتسلم 59 مضخة مياه جديدة

سلمت الهيئة الوطنية للموارد المائية بحكومة الوفاق، اليوم الخميس، 58 مضخة مياه جديدة للشركة العامة للمياه والصرف الصحي بسرت، لحل أزمة نقص المياه التي تعاني منها محطات الضخ بسرت وضواحيها.

وقال مدير مكتب شركة المياه في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن هذه المضخات تبلغ قوتها من 22 حصانًا إلى 55 حصانًا، ستركبها فرقة الصيانة من مهندسين وفنيين بمختلف المحطات في الحنيوة والقبيبة ووادي جارف وأبوهادي، وحي الـ700 وحدة سكنية والقرضابية والنوفلية وبن جواد ووادي بي، وأبونجبم وبوقرين وسلطان والغربيات، مشيرًا إلى أن مدة التركيب بعد توافر المواد التشغيلية ستستغرق 60 يومًا.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة برئاسة المهندس عبدالسلام درياق مشرفًا فنيًا على المحطات، كما سيتم تركيب عدد من المضخات بالآبار الجوفية بالأودية لحل مشكلة نقص المياه.