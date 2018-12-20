الجمارك: ضبط 52 ألف كيلو حشيش و100 مليون قرص ترامادول

مصلحة الجمارك. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت مصلحة الجمارك، اليوم الخميس، ضبط اثنين وخمسين ألفًا ومائة كيلو غرام من مادة الحشيش، و100 مليون قرص ترامادول.

وأكدت مصلحة الجمارك، في بيان صادر عنها اليوم، أن رجال الجمارك تمكنوا -كذلك- من ضبط حاويتين متنوعتي الأصناف من أسلحة نارية وبنادق صيد.

ودانت مصلحة الجمارك الهجمة الشرسة التي تتعرض لها ليبيا، بتدفق كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر مختلف المنافذ برًا وبحرًا وجوًا، مما يعد مؤشرًا خطيرًا سيكون له نتائج عكسية لا يحمد عقباها، تسعى إلى تدمير عقول الشباب وانهيار الاقتصاد الوطني ودعم الإرهاب.

وأشارت مصلحة الجمارك إلى أن هناك حربًا معلنة على ليبيا، ولا يمكن مواجهتها إلا بالدعم الكامل لمصلحة الجمارك.