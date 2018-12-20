البعثة الأممية تحذر من اللعب بالنار: ليبيا ليست بحاجة لمعارك.. البادي أظلم

المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة. (الإنترنت)

عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها من التوتر في محيط مدينة سرت، مشيرة إلى أن ليبيا ليست بحاجة لمعارك دامية جديدة، بل لإسكات المدافع وتجنب الصدامات.

اقرأ أيضًا: المسماري: قواتنا نفذت ضربة استباقية على تنظيم القاعدة في قلعة السدادة

وقالت البعثة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس: «تبعث الأخبار المتواترة من محيط مدينة سرت على القلق من سوء تقدير أو من سوء نية».

وحذرت البعثة الأممية جميع الأطراف من مغبة اللعب بالنار، مؤكدة أنها «ستعتبر البادئ أظلم وتتعامل معه على هذا الأساس».

وكانت كتيبة طارق بن زياد المقاتلة أعلنت أنها طاردت «فلول الجضران وسرايا إرهاب بنغازي»، نحو جسر السدادة، مشيرة إلى أنها تمكنت من «مصادرة العديد من الآليات والأسلحة».

من جانبه قال الناطق باسم القيادة العامة، العميد أحمد المسماري، إن الوحدات العسكرية نفذت «ضربة استباقية على المجموعات الإرهابية وتنظيم القاعدة» في قلعة السدادة 80 كلم شرق بني وليد، مشيرًا إلى أن هذه المجموعات كانت تستعد لشن هجوم إرهابي على منطقة الهلال النفطي.

وأكد العميد المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء ببنغازي أن «بعض الوحدات العسكرية تقدمت من منطقة الجفرة وودان وهون وسوكنة إلى منطقة بونجيم ووصلت إلى منطقة قلعة السدادة وموقع النهر الصناعي».