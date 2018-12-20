اتحاد مؤسسات المجتمع المدني بورشفانة يدين الصمت على جرائم القتل والترويع في المنطقة

دان اتحاد مؤسسات المجتمع المدني وتجمع أعيان ووجهاء ورشفانة ما يجري في مدن وقرى ورشفانة من جرائم وعمليات سطو مسلح وتصفية لمواطنين، ورمي جثثهم في أماكن متفرقة من المنطقة في غياب تام لدور الجهات المكلفة من حكومة الوفاق.

وحذر اتحاد مؤسسات المجتمع المدني، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، من تزايد الانفلات الأمني في ورشفانة، حيث «إن مما يزيد الوضع خطورة وجود جماعات مسلحة مجهولة تشارك في قتل الأبرياء بحرية، لعلمها أنه لا عقاب ولا أي ملاحقة قانونية ستطالها».

وأبدى الاتحاد استغرابه من صمت المجلس الرئاسي ومجلس النواب والدولة وبعثة الأمم المتحدة، تجاه ما يحدث في مدن وقرى ورشفانة، «رغم علمهم بوجود أدلة موثقة بكل ما يحدث داخلها على أيدي المسلحين والتشكيلات المسلحة، وتغاضيهم عن إصدار حتى بيان يدين ما يحدث بما يخالف مواثيق حقوق الإنسان واتفاقات الأمم المتحدة، ويمنحهم غطاء سياسيًا لأعمالهم الإجرامية».



وقال إنّ اتحاد مؤسسات المجتمع المدني وتجمع وجهاء وأعيان ورشفانة والقوى الوطنية بالمنطقة يتابعون ما يحدث في ورشفانة ويرصدون التزايد الكبير لأعداد القتلى خارج إطار القانون، وجرائم السرقة والحرابة والسطو المسلح على السيارات والمحال التجارية بالمنطقة، مشيرًا إلى أن «حصيلة الذين قتلوا في مقهى الزهراء وصل إلى ثمانية أشخاص، غدرًا على أيدي مسلحين مجهولي الهوية».

وحذر الاتحاد من «الانتهاكات والخروقات التي باتت ممنهجة للقانون والتشريعات الليبية النافدة، التي ترتكبها التشكيلات المسلحة المسيطرة على ورشفانة وتدعي حمايتها، في ظل صمت رسمي من قبل الممثلين السياسيين لمنطقة ورشفانة من أعضاء مجلسي النواب والدولة وغطاء حكومي»، مشيرًا إلى أن «انتهاج سياسية استيفاء الحق بالذات والقتل خارج إطار القانون يمثل تعديًا وانتهاكًا وتقويضًا لسيادة القانون والعدالة في ليبيا».

وطالب مكتب النائب العام بطرابلس ولجنة العدل بمجلس النواب ومجلس الدولة بضرورة فتح تحقيق عاجل وشامل وجاد في هذه الجرائم التي ترتكب في ورشفانة، وبمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب أعمال القتل خارج إطار القانون، وبإجراء تحقيق بشأن كل المشتبه بأنهم ارتكبوا أعمال تعذيب وقتل خارج إطار القانون، أو أمروا بارتكابها أو لم يمنعوا ارتكابها من الأطراف كافة ومحاسبتهم عن أفعالهم.

ودعت الاتحاد، وزير الداخلية إلى اختيار قيادات أمنية تستجيب لتطلعات المواطنين، وتكون قادرة على قيادة المرحلة بالمنطقة وتدعم الاستقرار، وتحقق الوئام بين النسيج الاجتماعي للسكان، وبذل جهود أمنية تتطلبها استحقاقات المرحلة والسعي لاتخاذ إجراء مناسب ضد المتورطين بانتهاك القانون، بغض النظر عن انتماءاتهم القبلية.