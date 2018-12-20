عقيلة صالح والثني يتفقدان مشروع تنمية جنوب الجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 ديسمبر 2018, 01:14 مساء
رئيس مجلس النواب عقيله صالح رفقة رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني، خلال تفقدهما مشروع تنمية جنوب الجبل الأخضر، (صورة من الحكومة الموقتة)

تفقد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح رفقة رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، مشروع تنمية جنوب الجبل الأخضر، للوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجهه.

تأتي هذه الجولة التفقدية في إطار الاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة الموقتة للقطاعات كافة، بينها قطاع الزراعة، ودوره التنموي للبلاد، بحسب بيان صادر عن الحكومة الموقتة.

ورافق صالح والثني في هذه الجولة، كل من نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، ورئيس الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية المهندس محمد عبدالعالي، ورئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي.

وناقش صالح والثني خلال الاجتماع الذي حضره مدير مشروع تنمية جنوب الجبل الأخضر المهندس سليمان رحيل، وعدد من مديري الإدارات الفنية المختصة، آليات استكمال المشاريع المتوقفة منذ سنوات، بينها توصيل خطوط الكهرباء لتشغيل آبار المياه، بما سيحدث نقلة نوعية في تنمية منطقة جنوب الجبل الأخضر بالكامل، كما بحث الاجتماع المشاكل والعراقيل التي تواجه المشروع وآليات حلحلتها.

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