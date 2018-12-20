الدولار يعاود الارتفاع في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 ديسمبر 2018, 12:50 مساء

سجلت عملات أجنبية وعربية ارتفاعا مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس بعد يوم من الاستقرار في السوق الموازية.

وصعد الدولار الأميركي بفارق قرشين اثنين، مسجلا 4.68 دينار، مقابل 4.66 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كان الدينار الأميركي استقر عند مستوى 4.66 دينار في السوق الموازية خلال تعاملات أمس الأربعاء.

وارتفع اليوروإلى 5.27 دينار اليوم، مقارنة بـ5.25 دينار أمس، بفارق قرشين اثنين، كما صعد الجنيه الإسترليني بفارق 3 قروش بواقع 5.77 دينار اليوم، مقابل 5.74 دينار أمس.

وحافظت الليرة التركية على استقرارها عند مستوى 0.88 دينار، في حين تراجع الدينار التونسي إلى 1.50 دينار مقابل 1.51دينار.

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