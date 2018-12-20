الحكومة الموقتة تعلن الأحد والإثنين القادمين عطلة رسمية لمناسبة الاستقلال

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 ديسمبر 2018, 12:35 مساء
رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني. (الإنترنت)

منحت الحكومة الموقتة جميع العاملين في الدولة عطلة رسمية يومي الأحد والإثنين القادمين، لمناسبة الذكرى السابعة والستين لعيد الاستقلال.

وبحسب قرار الحكومة الموقتة، فإنه يستثنى من الإجازة، العاملون في المؤسسات والجهات العامة التي يتطلب طبيعة عملها التواجد بمقراتها.

ويحتفل الشعب الليبي يوم الإثنين المقبل بعيد الاستقلال السابع والستين الذي يوافق الرابع والعشرين من كل عام.

وأعلن الملك إدريس السنوسي من شرفة قصر المنار في مدينة بنغازي، استقلال ليبيا في 24 ديسمبر العام 1951، وأنها أصبحت دولة مستقلة حرة وذات سيادة، لتحصل ليبيا على استقلالها بموجب قرار صادر عن هيئة الأمم المتحدة.

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