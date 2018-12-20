المنطقة العسكرية الوسطى تعلن حالة النفير من سرت إلى أبوقرين

عناصر من الجيش الليبي. (الإنترنت)

أكد مصدر عسكري، اليوم الخميس، إعلان المنطقة العسكرية الوسطى حالة النفير من سرت وحتى أبوقرين.

وقال المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن حالة النفير لن تتسبب في إغلاق الطريق الساحلية أمام المسافرين، مشيرًا إلى أن الدوريات العسكرية ستقوم بتفتيش السيارات المارة على البوابات، وخاصة السيارات المعتمة الزجاج والتي يحمل أصحابها أسلحة دون تراخيص.

وكانت كتيبة طارق بن زياد المقاتلة أعلنت أنها طاردت «فلول الجضران وسرايا إرهاب بنغازي»، نحو جسر السدادة، مشيرة إلى أنها تمكنت من «مصادرة العديد من الآليات والأسلحة».

من جانبه قال الناطق باسم القيادة العامة، العميد أحمد المسماري، إن الوحدات العسكرية نفذت «ضربة استباقية على المجموعات الإرهابية وتنظيم القاعدة» في قلعة السدادة 80 كلم شرق بني وليد، مشيرًا إلى أن هذه المجموعات كانت تستعد لشن هجوم إرهابي على منطقة الهلال النفطي.

وأكد العميد المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء ببنغازي أن «بعض الوحدات العسكرية تقدمت من منطقة الجفرة وودان ووهون وسوكنة إلى منطقة بونجيم ووصلت إلى منطقة قلعة السدادة وموقع النهر الصناعي».