المنطقة العسكرية الوسطى تعلن حالة النفير من سرت إلى أبوقرين

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 20 ديسمبر 2018, 12:12 مساء
عناصر من الجيش الليبي. (الإنترنت)

أكد مصدر عسكري، اليوم الخميس، إعلان المنطقة العسكرية الوسطى حالة النفير من سرت وحتى أبوقرين.

وقال المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن حالة النفير لن تتسبب في إغلاق الطريق الساحلية أمام المسافرين، مشيرًا إلى أن الدوريات العسكرية ستقوم بتفتيش السيارات المارة على البوابات، وخاصة السيارات المعتمة الزجاج والتي يحمل أصحابها أسلحة دون تراخيص.

وكانت كتيبة طارق بن زياد المقاتلة أعلنت أنها طاردت «فلول الجضران وسرايا إرهاب بنغازي»، نحو جسر السدادة، مشيرة إلى أنها تمكنت من «مصادرة العديد من الآليات والأسلحة».

من جانبه قال الناطق باسم القيادة العامة، العميد أحمد المسماري، إن الوحدات العسكرية نفذت «ضربة استباقية على المجموعات الإرهابية وتنظيم القاعدة» في قلعة السدادة 80 كلم شرق بني وليد، مشيرًا إلى أن هذه المجموعات كانت تستعد لشن هجوم إرهابي على منطقة الهلال النفطي.

وأكد العميد المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء ببنغازي أن «بعض الوحدات العسكرية تقدمت من منطقة الجفرة وودان ووهون وسوكنة إلى منطقة بونجيم ووصلت إلى منطقة قلعة السدادة وموقع النهر الصناعي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

القيادة العامة تطالب مجلس الأمن بتحقيق عاجل في تهريب أسلحة من تركيا إلى ليبيا
ليبيا
المسماري: قواتنا نفذت ضربة استباقية على تنظيم القاعدة في قلعة السدادة
ليبيا
دبلوماسية إيطالية: سنتحرك على مسارين لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا
ليبيا
تقرير دولي: ليبيا تحقق أكبر قفزة عالمية في مجال التعليم
ليبيا
معهد واشنطن: التحديات المستقبلية في ليبيا بعيد مؤتمر باليرمو
ليبيا
«ذا تايمز»: محققو قضية لوكربي قريبون من الحصول على تصريح لمقابلة السنوسي ومسعود
ليبيا
كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للغة العربية
كاريكاتير
مفاجأة بالصور.. فرنسا تكشف عن «حشيش رونالدو»
رياضة عالمية
واشنطن تعيد قريبًا تمثليها الدبلوماسي في طرابلس
ليبيا
حوار مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة
ليبيا
«تشاوري» الملتقي الوطني: اتفاق على 6 مبادئ لبناء جهاز أمني وطني (3 ـ 5)
ليبيا
الجدل يلاحق التعديلات الدستورية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يكشفون سر متلازمة التعب المزمن