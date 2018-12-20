حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس (20 ديسمبر 2018)

سماء غائمة في ليبيا. (أرشيفية)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر أغلب مناطق ليبيا بطقس معتدل نهارًا مع درجات حرارة منخفضة أثناء الليل والصباح الباكر، خاصة على المرتفعات الجبلية.

رأس جدير حتى مصراتة - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر، والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (15 - 20) ولا تتجاوز 14 على المناطق الجبلية.

سرت سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة:

السماء مغطاة جزئيًا إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (15 - 19) ولا تتجاوز14 درجة على المناطق الجبلية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (15 - 19) وتصل على غات إلى 22.