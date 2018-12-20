مصرف التجارة: إطلاق مبادرة لتمويل المشاريع الصغرى بقيمة 150 مليون دينار ليبي

قال مدير مصرف التجارة والتنمية، جمال الطيب، إن القطاع المصرفي في ليبيا يحتاج إلى تطوير كبير جدًا، من حيث أدائه وآلية عمله خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية.

وأضاف الطيب خلال كلمته في أعمال المنتدى السنوي الثاني لتطوير القطاع المصرفي في ليبيا أن القطاع المصرفي في ليبيا يضم 16 مصرفًا بينها عشرة مصارف خاصة، وستة بنوك ملكيتها موزعة بين صندوق الإنماء والبنك المركزي، ونسب من المساهمات الأخرى.

وأكد مدير مصرف التجارة والتنمية أنه سيتم تطبيق توصيات المنتدى الأول وهي تأسيس رابطة، أو اتحاد للمصارف الخاصة في ليبيا والتي يبلغ عددها عشرة مصارف، كما سيتم إطلاق مبادرة من قبل مصرف التجارة والتنمية لتمويل المشاريع الصغرى بقيمة إجمالية تصل إلى 150 مليون دينار ليبي.

ويهدف المنتدى الذي أقيم برعاية مصرف التجارة والتنمية إلى متابعة توصيات الدورة الأولى التي عقدت العام الماضي في الجمهورية التونسية، ومواصلة السعي نحو تطوير العمل المصرفي في ليبيا واقتراح أفكار جديدة تدفعه إلى الأمام.

وسيناقش المنتدى خلال يومين متتاليين ثلاثة مواضيع في غاية الأهمية، وهي «واقع الدفع الإلكتروني، ودعم وسائله، واستعراض نماذجه المطبقة حاليًا من قبل بعض المصارف والشركات، ودور البنوك التجارية في تمويل المشاريع المتوسطة والصغرى ومتناهية الصغر، والعمل النقابي للقطاع المصرفي».