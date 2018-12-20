مجلس الشيوخ يوافق على قانون النفقات الطارئة لتفادي تعطيل الحكومة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 ديسمبر 2018, 09:09 صباحا
مهاجرون من هندوراس ينظرون عبر السياج الفاصل بين المكسيك والولايات المتحدة في سان اسيدرو في كاليفورنيا. (فرانس برس)

وافق مجلس الشيوخ الأميركي مساء الأربعاء على مشروع قانون للإنفاق الطارئ قصير المدى يحول دون إغلاق المؤسسات الحكومية، لكنه يستثني الأموال التي سعى الرئيس دونالد ترامب للحصول عليها لبناء جدار حدودي مع المكسيك.

وقال زعيم الغالبية في المجلس، ميتش ماكونيل، إن هذا الإجراء سيمول العمليات الحكومية الاعتيادية عند مستوياتها الحالية حتى 8 فبراير، مما يجعل واشنطن أقرب إلى تجنب الإغلاق المعطِّل لبعض المكاتب الفدرالية خلال عطلة عيد الميلاد في الأسبوع المقبل.

وسيحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس النواب وتوقيع ترامب عليه قبل منتصف ليل الجمعة حين تنتهي مهلة تمويل هيئات رئيسية مثل وزارة الأمن الداخلي.

وأكد زعماء جمهوريون وديمقراطيون في وقت سابق الأربعاء أنهم سيمررون القانون ويرسلونه إلى مكتب الرئيس.

وقال زعيم الغالبية الديمقراطية، تشاك شومر، بعد تمرير القانون: «حسنًا فعل زملاؤنا الجمهوريون في مجلس الشيوخ بأن أدركوا أخيرًا أنه يجب عليهم ألا يغلقوا الحكومة بسبب جدار لا يحظى بدعم كافٍ لتمريره في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ ولا بدعم غالبية الأميركيين».

وقال مساعدو البيت الأبيض لوسائل الإعلام إن ترامب يميل إلى توقيع الإجراء الذي يُعد هزيمة للرئيس الذي جادل بقوة للحصول على 5 مليارات دولار من التمويل الجديد لبناء جدار يصر على أنه سيضبط الهجرة غير القانونية.

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