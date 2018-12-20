الحبري: نرحب بأية مبادرة لتطوير القطاع المصرفي

محافظ مصرف ليبيا المركزي الحبري ورئيس مجلس إدارة مصرف التجارة الطيب. (صورة من بلدية بنغازي)

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الدكتور علي الحبري، إن الصراع السياسي والحرب على الإرهاب أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الليبي، ما جعل المواطن يعيش مأساة حقيقية من خلال المشكلة النقدية التي برزت في عام 2015، والتي تمحورت في ثلاثة محاور رئيسية وهي «مشكلة السيولة بالدرجة الأولى، وسعر الصرف، والتضخم وانقسام المصرف المركزي».

وأضاف الحبري خلال كلمته في أعمال المنتدى السنوي الثاني لتطوير القطاع المصرفي في ليبيا، سوف نرحب دائما بجميع المبادرات الإيجابية لتطوير القطاع المصرفي التي تؤكد انتماءنا للوطن وسنصنع المستحيل من أجل خدمته ورقيه.

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ويهدف المنتدى الذي أقيم برعاية مصرف التجارة والتنمية إلى متابعة توصيات الدورة الأولى التي عقدت العام الماضي في الجمهورية التونسية، ومواصلة السعي نحو تطوير العمل المصرفي في ليبيا واقتراح أفكار جديدة تدفعه إلى الأمام .

وسيناقش المنتدى خلال يومين متتاليين ثلاثة مواضيع في غاية الأهمية وهي «واقع الدفع الإلكتروني، ودعم وسائله، واستعراض نماذجه المطبقة حاليا من قبل بعض المصارف و الشركات، ودور البنوك التجارية في تمويل المشروعات المتوسطة والصغرى ومتناهية الصغر، والعمل النقابي للقطاع المصرفي».