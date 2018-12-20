الحبري: نرحب بأية مبادرة لتطوير القطاع المصرفي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 ديسمبر 2018, 08:48 صباحا
محافظ مصرف ليبيا المركزي الحبري ورئيس مجلس إدارة مصرف التجارة الطيب. (صورة من بلدية بنغازي)

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الدكتور علي الحبري، إن الصراع السياسي والحرب على الإرهاب أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الليبي، ما جعل المواطن يعيش مأساة حقيقية من خلال المشكلة النقدية التي برزت في عام 2015، والتي تمحورت في ثلاثة محاور رئيسية وهي «مشكلة السيولة بالدرجة الأولى، وسعر الصرف، والتضخم وانقسام المصرف المركزي».

وأضاف الحبري خلال كلمته في أعمال المنتدى السنوي الثاني لتطوير القطاع المصرفي في ليبيا، سوف نرحب دائما بجميع المبادرات الإيجابية لتطوير القطاع المصرفي التي تؤكد انتماءنا للوطن وسنصنع المستحيل من أجل خدمته ورقيه.

اقرأ أيضًا: معيتيق يتوقع انتهاء أزمة السيولة واستقرار سعر الصرف فبراير المقبل

ويهدف المنتدى الذي أقيم برعاية مصرف التجارة والتنمية إلى متابعة توصيات الدورة الأولى التي عقدت العام الماضي في الجمهورية التونسية، ومواصلة السعي نحو تطوير العمل المصرفي في ليبيا واقتراح أفكار جديدة تدفعه إلى الأمام .

وسيناقش المنتدى خلال يومين متتاليين ثلاثة مواضيع في غاية الأهمية وهي «واقع الدفع الإلكتروني، ودعم وسائله، واستعراض نماذجه المطبقة حاليا من قبل بعض المصارف و الشركات، ودور البنوك التجارية في تمويل المشروعات المتوسطة والصغرى ومتناهية الصغر، والعمل النقابي للقطاع المصرفي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للغة العربية
كاريكاتير
مفاجأة بالصور.. فرنسا تكشف عن «حشيش رونالدو»
رياضة عالمية
واشنطن تعيد قريبًا تمثليها الدبلوماسي في طرابلس
ليبيا
حوار مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة
ليبيا
«تشاوري» الملتقي الوطني: اتفاق على 6 مبادئ لبناء جهاز أمني وطني (3 ـ 5)
ليبيا
الجدل يلاحق التعديلات الدستورية
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: اتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية وخلافات حول الآليات؟ ...
ليبيا
جرس إنذار من «بروكنغز»: قطاع الصحة الليبي في حالة شبه انهيار
ليبيا
الحملة الوطنية للتطعيمات: إقبال كبير يدحض الشائعات
ليبيا
في العدد 160: لقاء السراج وحفتر المرتقب وضحايا الرصاص العشوائي
ليبيا
المصرف المركزي: إقفال حقل الشرارة النفطي يتسبب بخسائر 30 مليون دولار يوميًا
ليبيا
أصبوحة شعرية للشاعر سعد الغاتي في سبها
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يكشفون سر متلازمة التعب المزمن