الرئاسي يدعو أطراف اشتباكات السدادة للتهدئة: الاقتتال يجهض تنفيذ الاستحقاقات الدستورية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 ديسمبر 2018, 08:26 صباحا
عناصر من الجيش الليبي. (أرشيفية: الإنترنت)

دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بأشد العبارات التصعيد العسكري في منطقة السدادة، مؤكدًا رفضه لـ«الاستفزاز غير المبرر الذي قد يجر البلاد إلى دوامة جديدة من العنف».

وقال المجلس الرئاسي، في بيان صادر عنه اليوم، إن اشتباكات السدادة تعد انتهاكًا صارخًا للتفاهمات التي أقرتها جميع الأطراف خلال المؤتمرات الدولية التي عقدت لحل الأزمة الليبية واتفق خلالها على وقف الاقتتال في كافة أنحاء البلاد والابتعاد عن التصعيد»، مؤكدًا «أننا مطالبون بتهيئة الأجواء وتحسين الظروف العامة لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، التي يعد تجدد الاقتتال إجهاضًا لها».

ودعا الرئاسي جميع الأطراف إلى التهدئة والوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية التي تعمق الفرقة وتكدس العداوة والانقسام»، كما دعا الجميع إلى الاحتكام للعقل وحقن الدماء وتغليب مصلحة الوطن العليا.

وكان مسؤول مكتب الإعلام باللواء «73 مشاة» التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، المنذر عمر الخرطوش، قال إن «قوات الجيش الليبي اشتبكت مع قوات تابعة لإبراهيم الجضران مدعومه بسرايا الدفاع عن بنغازي، كانت تتمركز داخل قلعة السدادة، وانتهت المواجهات بالسيطرة على القلعه، ومصادرة عدد من سيارات رباعية الدفع، بالإضافة الى بعض الأسلحة والذخائر».  

ولفت الخرطوش، إلى أن آمر اللواء 73 مشاة العميد علي صالح القطعاني يتابع الوضع الميداني بشكل مباشر، ويقف على توزيع وتكليف الدوريات ودوريات الاستطلاع بمنطقة الهلال النفطي ومحيطه.

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