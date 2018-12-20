وصول قافلة شاحنات الوقود والغاز إلى مستودع سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 ديسمبر 2018, 07:39 صباحا
البريقة لتسويق النفط. (صورة من مؤسسة النفط)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط، وصول قافلة الشاحنات المحمّلة بالوقود والغاز إلى مستودع سبها النفطي.

وقالت مؤسسة النفط، في بيان صادر عنها ليل الخميس، إن القافلة كانت تضمّ 108 شاحنات محملّة بقرابة 3.479 مليون لتر من بنزين السيارات، و 1.493 مليون لتر من وقود الديزل، إضافة إلى 5 شاحنات محمّلة بما يقارب 100 طن متري من الغاز المسال الطهي، والتي انطلقت من مستودع مصراتة صباح أول أمس الثلاثاء.

وأكدت المؤسسة، أنه في الوقت الذي تستمر فيه عملية تفريغ الشحنة الضخمة في مستودع سبها، نسقت شركة البريقة مع عمداء البلديات والمجالس البلدية بالجنوب الليبي، بتحديد وتوزيع الكميات على المحطات الشرعية وغير الوهمية الواردة في القوائم المعلنة.

وأكدت الشركة أنها ستقوم بنشر الكميات المسلمة يوميا مع كافة التفاصيل؛ في حين سيتكفل عمداء البلديات بمراقبة أسعار بيع المحروقات في هذه المحطات وإبلاغ الشركة عن أي مخالفات ترصد داخلها، لوقف تزويدها بالمحروقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.

وتندرج هذه الخطة ضمن الجهود المبذولة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط لحلّ مشكلة شح الوقود في الجنوب، وضمان بيعه بالأسعار الرسمية.

من جانبه، قال عماد بن كورة، رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط: «نشكر الحماية التي رافقت القافلة لضمان أمن وسلامة السائقين، كما نثني على الجهود المبذولة من طرف جميع الجهات الأمنية الأخرى التي ستقوم بالتنسيق مع عميد بلدية مصراته وعمداء بلديات الجنوب، بتأمين مسار شاحنات الوقود التابعة للجمعية التعاونية العربية لنقل النفط ومشتقاته، وهي المنطقة العسكرية الوسطى ومنطقة براك العسكرية ومنطقة سبها العسكرية ومنطقة الجفرة العسكرية والمنسق الأمني لمناطق الجنوب».

وأضاف: «نحن على ثقة تامة بأنّ هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في الحدّ من ظاهرة تهريب الوقود، التي تكبّد الدولة الليبية خسائر بملايين الدولارات. كما أننا نعوّل على دعم وتعاون المجتمع المحلّي من أجل مواصلة القيام بهذه الامدادات بشكل دوري».

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