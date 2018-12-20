مركز الخبرة القضائية يختتم برنامجه التثقيفي بطبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 20 ديسمبر 2018, 12:15 صباحا

اختتم مركز الخبرة القضائية والبحوث فرع طبرق برنامجه التوعوي التثقيفي الذي انطلق قبل شهرين حول التحذير من خطورة حبوب الهلوسة و توضيح كيفية استخدام التكنولوجيا بالطريقة الإيجابية.

وقال رئيس قسم الإعلام بمركز الخبرة القضائية والبحوث فرع طبرق محمد غريب لـ«بوابة الوسط»، الخميس إن  «البرنامج نظم في أكبر مدارس طبرق وهي مدرسة الشعلة الثانوية للبنات».

وأضاف: «استهدف البرنامج بعض الطالبات من الصف الأول والثاني والثالث الثانوي حول خطورة حبوب الهلوسة و توضيح كيفية استخدام التكنولوجيا بالطريقة الإيجابية».

ولفت غريب إلى أن «الندوة ركزت على التحذير من بعض السلع أو المواد التي سبق وأن حذر منها مركز الخبرة القضائية والبحوث مثل (الحنة السوداء) وبعض المواد التجميلية القاتلة».

وأشار غريب إلى توزيع «مطويات ونشرات صادرة عن مركز الخبرة القضائية والبحوث تتحدث عن التحذير من خطورة حبوب الهلوسة».

شارك في البرنامج الدكتورة رحاب درويش الدكتور رضا الفارسي والأستاذ محمد لبيدي ووخبراء الجريمة الإلكترونية وهم عثمان الشاعري ومحمد غريب ورئيس قسم التوثيق حسين عبدالله.

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