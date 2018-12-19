ورشة عمل حول مواجهة الهجرة غير الشرعية بجامعة سرت

نظمت كلية الاقتصاد بجامعة سرت، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان «الهجرة غير الشرعية التداعيات وسبل المواجهة» بحضور عدد من قيادات الجامعة والخبراء المهتمين بالظاهرة والطلاب ومسؤولين أمنيين وقضائيين.

وقال عميد كلية الاقتصاد بجامعة سرت الدكتور أشرف عبدالكافي لـ«بوابة الوسط» إن الورشة جرى خلالها عرض 6 أوراق علمية تناولت ظاهرة الهجرة غير الشرعية من مختلف جوانبها وركزت على أسبابها وتداعياتها ومقترحات مواجهتها.

وقدم وكيل جامعة سرت للشؤون العلمية الدكتور عبدالسلام أبوخشيم الورقة الأولى والتي تناولت «التداعيات السياسية للهجرة غير الشرعية»، واستعرض الاستاذ إبراهيم محمد عبدالكريم في الورقة الثانية «التداعيات الاقتصادية للهجرة غير الشرعية».

وعرض الأستاذ محمد التائب الورقة الثالثة حول «التداعيات القانونية للهجرة غير الشرعية»، وناقش الأستاذ سالم درياق في الورقة الرابعة «التداعيات الإعلامية» للظاهرة بينما قدمت الدكتورة سالمة مسعود الورقة الخامسة «التداعيات الاجتماعية» وركزت الأستاذة مريم مصباح اطبيقة في الورقة السادسة «التداعيات النفسية».



وأوضح الدكتور عبدالسلام أبوخشيم أن الورشة خلصت إلى عدة توصيات أبرزها مطالبة السلطات الليبية بالرد العاجل والحازم على أي تصريحات تصدر من الاتحاد الأوروبي فيما يخص تعامل ليبيا مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية لأن ذلم «يعتبر تدخل في الشؤون الداخلية الليبية وتشويه للحقائق كون ليبيا ضحية ودولة عبور وليست دولة مصدرة للمهاجرين مثلها مثل إيطاليا».

وأضاف أن المشاركين في الورشة أوصوا أيضا «بضرورة الاهتمام بتوفير الرعاية النفسية والاجتماعية خاصة بعد الحروب للتخلص من مشكلات نفسية تمنع الشباب من اتخاذ القرارات المناسبة ومن قرار الهجرة» وطالبوا أيضا «بالاهتمام بمشاكل الشباب مثل أزمات الفراغ والسكن والزواج والبطالة».

كما حث المشاركون المراكز البحثية على ضرورة الاهتمام بدراسة ظاهرة الهجرة غير الشرعية باعتبارها مشكلة تمس شرائح مهمة زمن المجتمع، كما دعوا إلى تنظيم مؤتمر دولي يهدف إلى تقريب وجهات النظر ويعالج المخاطر الناجمة عن الظاهرة الخطيرة فى الأشهر الأولى من العام المقبل 2019 بسرت.

ودعا المشاركون في الورشة وسائل الإعلام والقنوات الفضائية في ليبيا إلى ضرورة إيلاء أهمية أكبر لظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال تقديم برامج توعوية للشباب وإنتاج مطبوعات وتوزيع ملصقات توعوية إرشادية توضح مخاطر الظاهرة.

شارك في الورشة التي أقيمت بمدرج مصباح العروى بجامعة سرت، كل من وكيل الجامعة للشؤون العلمية الدكتور عبدالسلام أبوخشم ومدير الأمن العميد الصديق بن سعود وعميد كلية الاقتصاد الدكتور أشرف عبدالكافى والمسجل العام للجامعة الدكتور مفتاح أحواس وعدد من القضاة ووكلاء النيابة بسرت وعمداء الكليات ومدير مكتب الهئية العامة للثقافة بسرت علاء فكرون وعدد من أعضاء هئية التدريس والطلاب ونشطاء.