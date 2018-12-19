7 قتلى و4 جرحى في اشتباكات مسلحة بالزهراء وجامعة الجفارة تعلق الدراسة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 19 ديسمبر 2018, 10:11 مساء
تشييع جثامين القتلى بمقبرة الخروبة في الجفارة. (مديرية أمن الجفارة)

قتل 7 أشخاص وأصيب 4 آخرين جراء اشتباكات مسلحة شهدتها مدينة الزهاء بمنطقة الجفارة جنوب غرب طرابلس، فيما أعلنت إدارة جامعة الجفارة، اليوم الأربعاء، أنها قررت إيقاف الدراسة وإغلاق الجامعة يوم غد الخميس، نتيجة للظروف الأمنية السيئة التي تمر بها المنطقة، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

كما أعلنت مراقبة تعليم الناصرية بمنطقة سهل الجفارة أيضا أن يوم غد الخميس عطله بكافة المدارس نتيجة الأحداث الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وشهدت منطقة الزهراء ليل أمس الثلاثاء اشتباكا مسلحا بالقرب من مقهى جنوب مستشفى الزهراء أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى نتيجة إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية «بوابة الوسط» بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على عناصر تابعة للسرية 55 التي يقودها معمر الضاوي بالمقهى الموجود بالقرب من المستشفى ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل كل من «فاضل الضاوي، وفيصل الضاوي، وعبدالمجيد أبوصاع، وربيع الأحمر، وعبدالفتاح جرجر، وأسامة راشد، ومحفوظ المشري» فيما أصيب كل من «خالد الخداشي، وفريد الأصيبعي، وهشام الختروشي».

وقالت مديرية أمن الجفارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن القتلى جرى دفنهم «بمقبرة الخروبة» عقب «جنازة مهيبة أقيمت عصر اليوم بحضور ضباط وضباط صف وأفراد الشرطة من مديرية أمن الجفارة وأعيان من المنطقة وحشود من الآهالي لضحايا آفراد من الكتيبة 55 الذين استهدفهم الهجوم الغادر مساء آمس».

ولم تكشف مديرية أمن الجفارة عن هوية المهاجمين الذين تسببوا في الحادث لكنها أكدت أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في المنطقة ستلاحق الجناة.

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