مناقشة خطة الإصحاح البيئي بالمؤسسات التعليمية

جانب من اجتماع لجنة مراجعة نتائج المسح الميداني للمؤسسات التعليمية

اجتمعت لجنة مراجعة نتائج المسح الميداني (الاجتماعي -الصحي- البيئي) للمؤسسات التعليمية، والمكلفة من وزير التعليم وفقًا لقرار رقم 208 لسنة 2018 اليوم لمناقشة محور الإصحاح البيئي بالمؤسسات التعليمية.

ويهدف الاجتماع الذي عقد في المركز الوطني للامتحانات لتشكيل آلية عمل تنفيذية على مستوى البلديات لدعم المؤسسات التعليمية في الإشراف على المقاصف المدرسية وسلامة الغداء والاهتمام بدورات المياه والصرف الصحي ومتابعة النظافة العامة وإدارة المخلفات المدرسية الصلبة والاهتمام بالسلامة العامة والوقاية من الحرائق والاهتمام بالمساحات الخضراء.

يذكر أن اللجنة المكلفة من وزير التعليم لمرجعة نتائج المسح الميداني (الاجتماعي -الصحي- البيئي) للمؤسسات التعليمية، تستهدف 17 بلدية بالتعاون بين وزارات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والحكم المحلي والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.