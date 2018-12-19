مطالب بفصل شركة المياه والصرف الصحي في طبرق عن إدارة الجبل الأخضر

أعضاء «حراك البطنان» أثناء تلاوة البيان بفندق باب طبرق. (الإنترنت)

أصدر أعضاء «حراك البطنان» اليوم الأربعاء، من فندق باب طبرق بيانا طالبوا فيه بضرورة فصل شركة المياه والصرف الصحي بالمدينة عن إدارة الجبل الأخضر «بحكم أنها تعاني من مركزية البيضاء في كافة القرارات».

وجاء في نص البيان الذي تلقته «بوابة الوسط»: «نؤكد نحن أهالي البطنان عامة على ضرورة دعم شركة المياه والصرف الصحي في طبرق وذلك لقدم معداتها ومعاناة موظفيها من جراء مركزية إدارة الجبل الأخضر لمكتب الشركة في طبرق».

وشدد الحراك في البيان على ضرورة «معاملة مدينة طبرق أسوة بمدينة البيضاء وغيرها» وتمكينها من «الاستفادة من إيرادات الشركة لصالح المدينة وبنيتها التحتية المتهالكة».

ودعا البيان «الحكومات في ليبيا إلى ضرورة التدخل لمعالجة الأمر وفصل شركة المياه والصرف الصحي طبرق عن البيضاء وتسوية كافة إجراءات الشركة العالقة وموظفيها»، معلنا عن مهلة «أسبوعين» قبل اتخاذ «إجراءات تصعيدية من أجل المطالبة بحقوقنا وحق مدينتنا طبرق».

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ويعمل «حراك البطنان» منذ أكثر من عام على حلحلة الأزمات في طبرق كان أبرزها أزمة مكب القمامة ومياه الشرب والصرف الصحي، ومحاولة تقريب وجهات النظر بين المسؤولين المحليين والمواطنين، ويضم مجموعة من النشطاء والمتطوعين من أبناء المدينة.

وتعاني مدينة طبرق منذ ثلاثة أسابيع من مشكلة فيضان مياه المجاري في الشوارع والأحياء السكنية بالمدينة نظرا لإقفال مقر شركة المياه والصرف الصحي من قبل محتجين، ما اضطر المجلس البلدي لإخلاء مسؤوليته عن الأزمة.