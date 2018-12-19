المسماري: على الليبيين الاستعداد من الآن لإنهاء هذه الأزمة وتقديم تنازلات مؤلمة

قال الناطق باسم القيادة العامة العميد أحمد المسماري، على الليبيين الاستعداد من الآن لـ«إنهاء هذه الأزمة وتقديم تنازلات مؤلمة وقبول الرأي الأخر».

وحذر العميد المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء ببنغازي الليبيين من «قطع جزء من الوطن لحساب دولة معينة»، لم يُسمها.

وأضاف: «يجب أن تعرفوا جيدا أن أي محاولة لإطالة عمر هذه الأزمة سيكون نجاحا للعدو وليس نجاحا للوطن».

ووجه المسماري سؤالا لليبيين قائلاً: «إذا استمر هذا الصراع وإذا فشلت كل المحاولات لإنهاء هذه الأزمة فماهي الوسيلة لإخراجنا من هذه الأزمة؟».

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وقدم العميد أحمد المسماري شكره لـ«كل الليبيين الذين تقابلوا مع المجتمع الدولي مع دول ومع ممثلين دوليين فكل الليبيين بمختلف أطيافهم دائما يقولون إن ليبيا ووحدة الأراضي الليبية خط أحمر».