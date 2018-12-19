معيتيق يبحث استئناف عمل الشركات الفرنسية في ليبيا

نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق يلتقي سفيرة فرنسا لدى ليبيا

عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا «بياتريس بيوغرافيا»، حول دعم آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأعربت السفيرة عن أملها استئناف عمل الشركات الفرنسية التي كانت تنشط في مجال الطاقة والصحة والبنية التحتية، مشددة على ضرورة معالجة ديون هذه الشركات مع الجهات ذات العلاقة.

الشركات الفرنسية تعقد مؤتمرًا بطرابلس مطلع العام المقبل

بدوره أعلن معيتيق عن بدء التحضير للمؤتمر الاقتصادي الليبي - الفرنسي وتسهيل عمل اللجان المشتركة بين البلدين لإنجاح المؤتمر الذي سينعقد نهاية الربع الأول من العام 2019.

وثمّن نائب رئيس المجلس الرئاسي جهود فرنسا للدعم حكومة الوفاق الوطني، معبرًا عن آمله في استمرار التعاون وتطويره في مختلف المجالات.