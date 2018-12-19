المسماري: قواتنا نفذت ضربة استباقية على تنظيم القاعدة في قلعة السدادة

قال الناطق باسم القيادة العامة العميد أحمد المسماري، إن الوحدات العسكرية نفذت «ضربة استباقية على المجموعات الإرهابية وتنظيم القاعدة» في قلعة السدادة 80 كلم شرق بني وليد، مشيراً إلى أن هذه المجموعات كانت تستعد لشن هجوم إرهابي على منطقة الهلال النفطي.

وأكد العميد المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء ببنغازي أن «بعض الوحدات العسكرية تقدمت من منطقة الجفرة وودان ووهون وسوكنة إلى منطقة بونجيم ووصلت الى منطقة قلعة السدادة وموقع النهر الصناعي».

وأضاف: «جرت السيطرة على هذه المواقع وطرد المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة الارهابي وهي ضربة استباقية بعد استعدادهم لشن هجوم إرهابي على منطقة الهلال النفطي».

ولفت المسماري إلى أن المشير خليفة حفتر هو من «أعطى الأوامر وجرت السيطرة على قلعة السدادة وموقع النهر الصناعي وقد استهدف السلاح الجوي 26 سيارة بما فيها 10 سيارات تحمل كميات كبيرة من الذخائر».

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وأشار المسماري إلى أن «منطقة مصراتة العسكرية وضعت خطا دفاعيا للمدينة لمنع دخول الارهابيين أو تسللهم إلى مصراتة والنتيجة أن الليبيين اتفقوا جميعا اليوم على محاربة الارهاب».