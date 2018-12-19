تعليم الوفاق: إحالة الدفعة الرابعة من علاوة الحصة للمراقبات التعليمية الأسبوع الجاري

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 ديسمبر 2018, 07:59 مساء
لقاء جمع مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية ووكيل الوزارة لشؤون التعليم العام (وزارة التعليم)

أكد مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية محمد إسماعيل، أنه جرى إعداد الصكوك الخاصة بعلاوة الحصة للمعلمين وإنجاز ثلاث دفعات منها، بالإضافة إلى إصدار تفويضات الميزانية التشغيلية للمدارس ضمن مخصصات الباب الثاني للمراقبات التعليمية بالبلديات.

جاء ذلك خلال اللقاء جمع مدير إدارة الميزانية ووكيل الوزارة لشؤون التعليم العام عادل جمعة خلال لقاء اليوم الأربعاء بمقر وزارة المالية بحضور مدير إدارة الخزانة بالوزارة الأزهري كشير.

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وأوضح عادل جمعة، وفق بيان نشرته وزارة التعليم، أنه فيما يخص علاوة الحصة للمتعاونين من المعلمين سيتم إعداد مناقلة من الباب الأول إلى الباب الثاني وإحالتها لمراقبات الخدمات المالية بالبلديات، والتي سيتم من خلالها صرف علاوة الحصة لهم.

وأضاف جمعة أن الدفعة الرابعة من علاوة الحصة ستحال للمراقبات التعليمية بالبلديات من قبل إدارة الميزانية بوزارة المالية خلال هذا الأسبوع.

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