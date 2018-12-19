وصول 5 مليون لتر وقود و100 طن متري من غاز الطهي إلى سبها

شاحنات نقل الوقود بمستودع سبها النفطي لدى وصولها من مصراتة. (تصوير: رمضان كرنفودة)

وصلت إلى مستودع سبها النفطي، اليوم الأربعاء، قرابة 110 شاحنة تحمل نحو 3.5 مليون لتر من البنزين و1.5 مليون لتر من الديزل و100 طن متري من غاز الطهي قادمة من مستودع مصراتة النفطي لتلبية احتياجات المنطقة الجنوبية بعد توقف دام عدة أشهر.

وقال عضو مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط محمد رحيل امراجع لـ«بوابة الوسط» إن شحنات الوقود وغاز الطهي التي وصلت مستودع سبها النفطي «جاءت بعد عمل واجتماعات دامت لمدة شهرين مع الجهات المختصة من أجل تأمين الطريق التي كانت عائقا وراء توقف إمدادات الوقود بين مصراتة وسبها».

وأكد امراجع أن شركة البريقة لتسويق النفط «اتفقت مع الجهات الأمنية فى براك الشاطى وسبها والجفرة ومصراتة من أجل تأمين قوافل الشاحنات التي تحمل الوقود» إلى الجنوب.

ونوه إلى أن شحنات الوقود ستوزع على مناطق الجنوب من مستودع سبها النفطي «حسب المحطات المتعتمدة من قبل المجالس البلدية»، كما أكد توافر الوقود فى المصافي أو الناقلات آملا أن يستمر تدفق الوقود إلى الجنوب بشكل مستمر لإنها الأزمة في الجنوب.

وأضاف عضو الجمعية العربية لنقل النفط ومشتقاته عبدالله أحمد علي لـ«بوابة الوسط» أن القافلة التي انطلقت أمس من مستودع مصراتة إلى مستودع سبها «لم تتعرض إلى أية مضايقات أو اعتدات فى الطريق ووصلت بسلام إلى مستودع سبها».

كما أكد علي أن «الطريق كانت مؤمنة من قبل الجهات الأمنية فى الجفرة وسبها والشاطي» مشيرا إلى أن «القافلة توقفت فى منطقة الوشكه لأسباب فنية فقط لأن عدد السيارت كبير لكنها واصلت المسير حتى مستودع سبها النفطي».

يشار إلى أن مناطق الجنوب تعاني من شح الوقود فى المحطات الرسمية لكنه يباع بأسعار مرتفعة فى السوق السوداء وصلت إلى 5 دينار للتر الواحد في بعض مناطق الجنوب.

وتوقفت إمدادات الوقود من مستودع مصراتة إلى مستودع سبها لعدة أشهر بسبب التعدي على السائقين فى الطريق وظهور مجموعات مسلحة على الطريق الرابط بين سبها والجفرة.

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وكانت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط، أعلنت أمس اليوم الثلاثاء، انطلاق 108 شاحنات محملّة بقرابة 3.479 لتر من بنزين السيارات، و1.493 لتر من وقود الديزل، إضافة إلى 5 شاحنات محمّلة بما يقارب 100 طن متري من غاز الطهي من مستودع مصراتة النفطي باتجاه مستودع سبها بالجنوب الليبي.