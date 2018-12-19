السطو على سيارة مواطن وسرقتها بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 19 ديسمبر 2018, 06:55 مساء
صورة تعبيرية لملثمين يحملون السلاح. (أرشيفية: الإنترنت)

اعترض مسلحون سيارة مواطن في سرت وقاموا بالسطو عليها والاعتداء على المواطن بقوة السلاح، وأجبروه على ترك السيارة وقيدوه في شجرة بمزرعة بالظهير قبل أن يلوذوا بالفرار ومعهم السيارة.

وقال مصدر اجتماعي بقبيلة القذاذفة في سرت إن الواقعة تعد الأولى من نوعها التى تحدث بالمدينة، مشيراً إلى أن عصابة مسلحة أرغمت مواطنا يدعى (م.ع القدافى القضوارى) على ترك سيارته وتسليمها لهم عند خروجه من مزرعته بمنطقة الظهير غرب سرت (14 كيلو متر) بعد صلاة الفجر، مضيفاً أن العصابة تتكون من شخصين ملثمين مسلحين.

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ومن جهة أخرى قالت مصادر أنها شاهدت سيارة المواطن وهي تغادر غرب سرت بعد أن مرت على بوابة الثلاتين العسكرية.

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