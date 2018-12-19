استمرار الاشتباكات بالمدينة القديمة في درنة

قال مسؤول مكتب الإعلام باللواء «73 مشاة» التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، المنذر عمر الخرطوش، إن الاشتباكات «لا تزال مستمرة بسوق المدينة القديمة وسط مدينة درنه شرق البلاد، بين قوات الجيش وإرهابيين».

وقال الخرطوش لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن «الاشتباكات لم تتوقف في المدينة القديمة، منذ اندلاعها فجر الأحد الماضي، بعد هجوم مباغت بدأ الأسلحة الخفيفة».

وأضاف: «لم يتم استخدام أسلحة ثقيلة في المواجهات، نتيجة قرب مراصد ومواقع تمركز الجيش والإرهابيين من بعضها لبعض، مؤكدًا أن الإرهابيين يتحصنون بالمدينة القديمة وسط درنة، آخر معاقلهم في المدينة».

اشتباكات عنيفة بسوق المدينة القديمة في درنة

وأشار الخرطوش، إلى أن الجيش «يتقدم بحذر شديد بسبب انتشار القناصة الذين يعتلون المباني والألغام الأرضية التي زرعتها التنظيمات الإرهابية لعرقلة تقدم الجيش الليبي».