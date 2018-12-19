انطلاق فعاليات مهرجان غات السياحي الدولي 27 ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 ديسمبر 2018, 06:10 مساء
فعاليات الدورة 24 لمهرجان غات السياحي الدولي تنطلق تحت شعار «بالأصالة والتراث نمد الأيادي»

تنطلق فعاليات الدورة 24 لمهرجان غات السياحي الدولي، في السابع والعشرين من الشهر الجاري تحت شعار «بالأصالة والتراث نمد الأيادي»، برعاية الهيئة العامة للسياحة والمجلس البلدي غات.

وأكد رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان سالم التهامي أن الدورة الحالية تستمر على مدى ثلاثة أيام، وستشهد تنظيم برامج ثقافية، ومحاضرات حول التاريخ الليبي ومشروع أطلس ليبيا السياحي، يلقيها نخبة من الأساتذة والخبراء المختصين، إلى جانب إحياء أمسيات فنية وبرامج سياحية متنوعة، وتنظيم معارض تراثية، وعروض لوحات حية تجسد مظاهر الحياة السائدة في غات خلال المراحل التاريخية المتعاقبة.

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وأضاف التهامي، وفق ما ذكرت صفحة الهيئة العامة للسياحة على «فيسبوك»، أنّ المهرجان سيقام داخل فضاءات مدن غات القديمة، والبركت والفيوت، وتنظيم سباقات المهاري، وعروض الفن التارقي الأصيل.

وأوضح أن اللجنة المنظمة تسعى بالتنسيق مع شركة الخطوط الجوية الليبية لإضافة رحلات جوية تربط بين مدينتي طرابلس وغات لتهيئة الظروف الملائمة للزوار ورواد الموعد السياحي المهم على خريطة المناشط السياحية في ليبيا.

فعاليات الدورة 24 لمهرجان غات السياحي الدولي تنطلق تحت شعار «بالأصالة والتراث نمد الأيادي»
فعاليات الدورة 24 لمهرجان غات السياحي الدولي تنطلق تحت شعار «بالأصالة والتراث نمد الأيادي»
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