الشركة العامة للكهرباء تواصل حملة الجباية وقطع التوصيلات غير الشرعية بترهونة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 19 ديسمبر 2018, 05:53 مساء
فرق شركة الكهرباء لمتابعة التوصيلات غير الشرعية بترهونة. (الإنترنت)

تواصل الشركة العامة للكهرباء، حملة الجباية وقطع التوصيلات غير الشرعية التي أطلقتها مؤخرا داخل نطاق منطقة ترهونة من خلال فرق فنية تتجول في عدد من المحال التجارية والشركات الخاصة من أجل جباية الديون المتراكمة والمستحقة للشركة لدى تلك المحال.

وأكد مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمجلس البلدي ترهونة محمد سعيد لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، أن «الحملة متواصلة حتى يتم تحصيل الديون المالية المستحقة على المحال الخاصة، بالتواصل مع بعض الجهات الأمنية في بلدية ترهونة».

وطالب سعيد كافة المواطنين بمدينة ترهونة ضرورة دعم الشركة والمشاركة في نجاح الحملة وإطفاء الكواشف الخارجية في المنازل والطرقات خاصة في فترات النهار للمساعدة في تقليص عملية طرح الأحمال داخل البلدية.

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