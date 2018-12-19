منحها الضبطية القضائية.. تشكيل لجنة لمتابعة أنشطة الشركات المنظمة لرحلات العمرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 ديسمبر 2018, 05:50 مساء
الهيئة العامة للسياحة تعقد اجتماعًا بحضور أعضاء لجنة متابعة وتنظيم نشاط الشركات السياحية

عقدت الهيئة العامة للسياحة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا بحضور أعضاء لجنة متابعة وتنظيم نشاط الشركات السياحية العاملة في مجال تنظيم رحلات العمرة، لمناقشة وضع الضوابط اللازمة لمزاولة نشاط تنظيم رحلات أداء العمرة، وتحديد شروط اللازم توفرها للشركات السياحية، ودراسة المشاكل والصعوبات التي تواجه الشركات ومتابعة أدائها.

واتفق الحاضرون، وفق بيان نشرته الهيئة العامة للسياحة، على تشكيل لجنة للتفتيش على الشركات السياحية العاملة في مجال العمرة، ومنحها صفة مأمور الضبط القضائي، بهدف الكشف عن التجاوزات ومستوى الخدمات التي تقدمها لزبائنها.

وحضر اجتماع اليوم مدير عام الهيئة عادل محمد فارينة، ومندوبون عن مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ومصلحة الطيران المدني، ومدير إدارة الحج والعمرة بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، والمستشار القانوني بالهيئة العامة للسياحة، ومستشار الهيئة، ومدير إدارة شؤون المهن والرقابة السياحية بالهيئة.

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