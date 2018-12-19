تحذير جزائري من تغذية الوضع في ليبيا لمسارات تدفق عناصر «داعش» من دول الساحل

أعربت الجزائر عن قلقها البالغ من تحول عدم الاستقرار السياسي في ليبيا إلى فرصة لانتقال عناصر سابقين من تنظيم «داعش» الإرهابي من سورية واليمن تحت غطاء الهجرة من دول الساحل إلى بلدان المغرب العربي.

وتأخذ السلطات الجزائرية على محمل الجد خطر تدفق إرهابيي «داعش» عبر مالي أو النيجر المجاورتين أو ليبيا التي تعاني من وضع أمني متردٍ إلى أراضيها من خلال استغلال تدفق المهاجرين القادمين من سورية وفلسطين واليمن، فيما تشرف على شبكات التهريب جماعات مسلحة تسيطر على مناطق هشة أمنيا في الساحل مع تزايد عمليات إحباط محاولات تسللهم إلى الأراضي الجزائرية، حيث حذر مسؤولون بوزارة الداخلية ودبلوماسيون في الجزائر من استغلال محتمل للظروف المحيطة في دول الجوار لزعزعة الاستقرار الاقليمي.

إرهابيون سابقون

ويكشف منسق المركز العملياتي الخاص بالهجرة في وزارة الداخلية، حسان قاسيمي، عن توقيف «الجيش الجزائري على الطرقات مهاجرين وإرهابيين سابقين قادمين من دول الساحل، وهذا انشغال يجب أخذه بالاعتبار». وقبل أيام أوقفت السلطات الجزائرية 43 مهاجرًا سوريًا في منطقة تمنراست، جنوبي الجزائر، وتقرر ترحيلهم بسبب تسللهم بطريقة سرية، إضافة إلى 53 فلسطينيا وصلوا إلى الجزائر بطريقة غير شرعية قادمين من مالي.

وتخشى المصالح المختصة أن تكون حركات الهجرة من البلدان العربية بعد هزيمة «داعش في سورية والعراق بمثابة غطاء لتدفق الإرهابيين، خصوصا مع العثور على مخابئ أسلحة في جميع أنحاء الشريط الحدودي مع مالي والنيجر وليبيا على طرق هجرة هؤلاء».

وفي الآونة الأخيرة دقت تقارير أمنية ناقوس الخطر من إمكانية انتقال عناصر إرهابية في سورية والعراق وليبيا إلى منطقة الساحل القريبة من الحدود الجزائرية، مستفيدين من هشاشة الوضع الأمني، إذ لا يخفى على المراقبين ما كشفه تقرير للأمم المتحدة حول إعادة انتشار إرهابيي داعش في دول المغرب العربي بعد هزيمتهم في سورية والعراق ويعترف بوجودهم في ليبيا من 3000 إلى 4000 إرهابي.

وتحشد الجزائر الدول الأفريقية لبعث آليات جديدة لدرء المخاطر الأمنية ، حيث أكد الدبلوماسي الجزائري منسق الأمن والسلم للاتحاد الافريقي، اسماعيل شرقي، أن التحديات لا زالت كبيرة في منطقة الساحل لا سيما مع تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا.

وأضاف في مداخلة له خلال مؤتمر لأعضاء المركز الأفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب عقد خلال يومي الثلاثاء والأربعاء أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات في القارة الأفريقية في مجال مكافحة ظاهرة الإرهاب والقضاء على بعض بؤر التوتر في جنوب السودان وتشاد والصومال ، لكن الحذر يبقى قائما من «تفاقم الوضع الأمني وانتشار عدم الاستقرار في منطقة الساحل، خاصة بعد وصول المزيد من الجماعات الإرهابية إلى بوركينافاسو في وقت يسود فيه عدم الاستقرار في ليبيا».

برميل بارود

وقال شرقي، إن تواجد قوات الأمم المتحدة في المنطقة في شمال مالي إلى جانب مساهمة عدد من الدول الأجنبية خارج القارة الإفريقية لاستتباب أمن الساحل «لم يمكن من تغيير الأوضاع الأمنية غير مستقرة فيها».

وأرجع الدبلوماسي الجزائري حدة تفاقم الأوضاع الأمنية في هذه المنطقة الهشة إلى «تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا التي باتت تشكل تهديداً على أمن دول الجوار من جهة ومنطقة الساحل والقارة الافريقية ككل، حيث يبقى الشاغل الأكبر للمسؤولين لا سيما في الجزائر» وفق قوله، محملا من كانوا وراء تغيير النظام السياسي في ليبيا «المسؤولية الكاملة عن حالة اللإستقرار في المنطقة».

ويسعى الاتحاد الأفريقي للمساهمة في استقرار ليبيا، وإنجاح المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، عن طريق لعب دور ثنائي بين الهيئة الافريقية والأمم المتحدة لجمع كل الفرقاء الليبيين، وذلك في لقاء مرتقب، لتمكين الأطراف من التحضير الأفضل للمراحل القادمة بما فيها إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في البلاد وتسريع وتيرة العملية السياسية في البلاد.

وتشكو دول الساحل في حربها على الإرهاب من مسألة نقص الدعم المالي والعسكري واللوجستي فمنذ ما تم الاتفاق عليه قبل سنتين في بروكسل من أجل تقديم دعم مالي بقيمة 414 مليون دولار، لمنطقة الساحل لم تستفد الدول المعنية الى حد الساعة سوى من 17 مليون دولار من المبلغ الإجمالي المقترح.

وتتقاطع هواجس الجزائر من تردي الوضع الأمني مع تصريحات مدير المركز الأفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي للتعاون ضد الإرهاب، لاري غبيفلو-لارتي اسك الذي يشير في تصريحات له اليوم الأربعاء بالجزائر إلى الكثير من الصعوبات التي لازالت تعاني منها القارة الأفريقية وتتعلق في أغلب الأحيان بالتشدد الديني والتطرف العنيف، لا سيما كما هو الوضع في منطقة الساحل وليبيا وشرق أفريقيا، مبرزا أن القارة بدأت اليوم تواجه المزيد من التهديدات في كل من تنزانيا و الموزمبيق.