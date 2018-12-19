معهد واشنطن: التحديات المستقبلية في ليبيا بعيد مؤتمر باليرمو

قادة المتوسط يجتمعون في إيطاليا على هامش مؤتمر باليرمو. (صفحة رئيس الوزراء الإيطالي)

رأى مقال نشره موقع معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى أن مؤتمر باليرمو حول ليبيا، الذي استضافته المدينة الإيطالية منتصف الشهر الماضي، خرج بنتائج إيجابية إلى حد ما لإنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات، لكنه قال إن تحقيق تقدم حقيقي في مسار الأزمة يتطلب تدخل الولايات المتحدة.

وقال المقال، بقلم الباحثان في المعهد آنا بورشيفسكايا وبين فيشمان، والسفيرة الأميركية السابقة لدى الإمارات بربارا ليف، إن مؤتمر باليرمو قدم دفعة قوية للخطة الانتقالية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وخرج بتوافق حول إطار معدل لإجراء الانتخابات الوطنية، ووفر مساحة لمجموعات عمل هامة ناقشت القضايا الأمنية والاقتصادية.

لكن المقال، المنشور أمس الإثنين، رأى أن «جهود الأمم المتحدة في ليبيا تتطلب أكثر من مجرد أحاديث إيجابية»، وأضاف موضحًا أن الولايات المتحدة يمكنها دعم مساعي البعثة الأممية ورئيسها غسان سلامة بشكل أفضل من خلال المشاركة مع الوفود رفيعة المستوى من الدول الأوروبية والإقليمية، وأيضًا التحرك لدرء الدعم الخارجي المقدم إلى أطراف ليبية بعينها على حساب تحقيق الوحدة والاستقرار.

وأكد كتاب المقال أن «إرساء الاستقرار في ليبيا مفتاح تأمين المصالح الأميركية في الإقليم وصد الأنشطة الإرهابية، إلى جانب الحفاظ على الإنتاج النفطي الليبي، وعكس نفوذ المنافسين، مثل روسيا، في منطقة الشرق الأوسط».

وتابعوا أن «نجاح الانتقال السياسي، وتشكيل حكومة موحدة تحظى بالشرعية، ضروري لتحقيق الأهداف السابقة وتأمين المصالح الأميركية. فالأمر لا يقتصر على شن غارات جوية على فترات متقطعة داخل ليبيا».

ماذا حقق مؤتمر باليرمو؟

وحول الاستنتاجات التي خرج بها المشاركون من مؤتمر باليرمو، قال المقال إن المؤتمر جمع غالبية الأطراف الليبية والدولية المعنية بالأزمة حول مائدة الحوار، لمناقشة الخطوات المطلوبة في المرحلة الانتقالية.

ولفت إلى حضور قائد الجيش المشير خليفة حفتر للمؤتمر في اللحظة الأخيرة، بعد أن أعلن رفضه المشاركة، والتقى المبعوث الأممي غسان سلامة، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج ورؤساء مصر وتونس ومسؤولي الاتحاد الأوروبي وروسيا والجزائر.

كما ساهم المؤتمر في تحقيق تقدم على مستوى الإصلاحات الأمنية والاقتصادية، وهي الإصلاحات التي تتابعها الأمم المتحدة عن كثب.

فعلى الصعيد الأمني، ستعمل البعثة الأممية إلى جانب الشركاء الدوليين على الاستمرار في مراقبة اتفاق الهدنة المطبق في العاصمة طرابلس، والبحث عن الفرص المناسبة لتوسيع نطاقه إلى المدن الآخرى.

وفي تلك الأثناء، يعمل وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، على إعادة نشر قوات شرطية في طرابلس، مع تأمين التزامات دولية بتنفيذ برامج تدريب طال انتظارها.

كما قال كتاب المقال إن «مؤتمر باليرمو أعرب عن تأييده للمحادثات التي ترعاها الحكومة المصرية لإعادة هيكلة القوات المسلحة الليبية»، لكنه أكد أهمية تنسيق مسار القاهرة ومسار الأمم المتحدة، تفاديًا لإضفاء طابع الشرعية على هياكل منافسة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قال المقال إن مؤتمر باليرمو أعطى دفعة لحزمة الإصلاحات الاقتصادية الموقتة التي أقرها المصرف المركزي وشرع في تنفيذها لحل أزمة العملة ومواجهة اقتصاد السوق السوداء، الذي أنعش الشبكات الإجرامية والإرهابية.

وهنا دعا المقال إلى تطبيق مزيد من الإصلاحات على أن تكون أكثر حزمًا، مثل تخفيض قيمة العملة المحلية وتقليل الدعم على الوقود، وقال: «ليبيا في بداية مسار اقتصادي إيجابي، كما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن تحقيق أعلى عائداتها في أكتوبر الماضي».

معضلة الانتخابات

ورغم دعم المشاركون في مؤتمر باليرمو خطة غسان سلامة لتأجيل الانتخابات الوطنية إلى ربيع العام 2019، وإقامة ملتقى وطني ليبي بداية العام، إلا أن كتاب المقال رأوا أنه «سيكون من الصعب الإيفاء بالجدول الزمني الجديد»، وقالوا إنه «من المتوقع أن تختلف الأطراف الليبية حول موقع إقامة الملتقى، والمشاركين وجدول الأعمال وإطاره الزمني».

وتابعوا أن «إجراء الملتقى الوطني يجب أن يتزامن مع وضع مسودة نهائية للدستور تشمل مبادئ عامة واضحة متفق عليها من كافة الفئات الليبية، لكن في الوقت الراهن، هناك تعقيد يحيط بعملية كتابة الدستور، الذي يحتاج بدوره إلى قاعدة قانونية من أجل إجراء الاستفتاء عليه».

وأضاف المقال: «لسوء الحظ أيضًا، يجب أن تجرى الانتخابات وفق قانون انتخابي، يتطلب التوافق حول قضايا مثل نظام الحكم والأقاليم والتمثيل المحلي، وهي قضايا تعتمد بدورها على تحقيق توافق في جولات الملتقى الوطني، وتعتمد على عملية وضع الدستور».

وحذر كتاب المقال من أن تعمد أطراف داخلية وخارجية، مستفيدة من الوضع الفوضوي القائم، إلى عرقلة تحقيق تقدم على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني، وبالتالي سيكون على البعثة الأممية وغسان سلامة مواصلة جهودهم لإشراك كافة الفصائل الليبية، مع ضمان تأييد ودعم الأطراف الدولية.

وتحدث المقال عن عراقيل أخرى تقف أمام تحقيق تقدم في ليبيا، بينها تنفيذ عمليات المراجعة لعمليات المصرف المركزي، كما ينبغي على جميع الأطراف الليبية الاستعداد لانهيار الوضع الأمني في ليبيا في أي وقت، مع تنامي المخاطر السياسية، وتعمد المجموعات المسلحة والإرهابية لاستهداف المؤسسات الهامة والدولية في ليبيا.

روسيا

وتطرق المقال إلى الدور الروسي في ليبيا، وقال إن «ليبيا بدت مسرحًا جديدًا للنفوذ الروسي في منطقة الشرق الأوسط، في ظل غياب دور قيادي للأمم المتحدة. وانحاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشير خليفة حفتر، لكنه تواصل مع فائز السراج وأطرافًا أخرى».

وتابع: «سعى حفتر للحصول على دعم موسكو، وتوجه إلى موسكو في كل مرة كان يشعر فيها بالضغط من جانب الولايات المتحدة. وزار حفتر روسيا قبل أيام من انعقاد مؤتمر باليرمو والتقى وزير الخارجية ومسؤولين آخرين، بينهم مالك شركة (واغنر) الأمنية التي يعتبرها البعض الذراع غير الرسمية لوزارة الدفاع الروسية».

موقف الإدارة الأميركية

وحيال الموقف الأميركي، تحدث المقال عن غياب التفاعل الأميركي في محادثات باليرمو، وغيرها من الجهود الإقليمية، لافتًا إلى عدم وجود بديل مقترح في الوقت الحالي لقيادة البعثة الدبلوماسية الأميركية في ليبيا والتواصل مع الأطراف المحلية لحل الأزمة.

ولهذا دعا المقال واشنطن إلى المبادرة وتعيين سفير جديد إلى ليبيا، والإنخراط بشكل مرئي وأكثر فاعلية على المستوى السياسي، معتبرًا أن اللقاء الأخير الذي جمع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وفائز السراج في بروكسل «خطوة أولية مرحب بها، لكنها كانت ستكون أكثر فاعلية إذا حدثت في باليرمو».

وأيضًا، طالب المقال الإدارة الأميركية بإقناع شركائها الإقليميين، مصر والإمارات، والحلفاء في أوروبا، بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، لتنسيق جهودها مع برنامج وخطة الأمم المتحدة، وإقصاء الجهود والمبادرات المنفردة التي أنتجت آثار سلبية أهمها تقوية بعض المجموعات المسلحة.

وفي نهاية المقال، قال الباحثون الثلاثة إن «واشنطن عليها الاستفادة من كونها وسيط جدير بالثقة، وهذا هو الوقت المناسب للولايات المتحدة لاستئناف انخراطها في ليبيا، إذ تحظى جهود البعثة الأممية بالزخم المناسب، وواشنطن هي الوحيدة القادرة على إعطاء البعثة الدفعة المطلوبة للمضي قدما في العملية الانتقالية».