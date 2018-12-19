«ذا تايمز»: محققو قضية لوكربي قريبون من الحصول على تصريح لمقابلة السنوسي ومسعود

حطام يعود لطائرة «بان آم 103» الليبية التي انفجرت فوق مدينة لوكربي في العام 1988

ذكرت جريدة «ذا تايمز» البريطانية، اليوم الأربعاء، أن جهات التحقيق الإسكتلندية المعنية بقضية تفجير لوكربي اقتربوا من الحصول على موافقة السلطات الليبية لمقابلة المشتبه بهم الرئيسين في التفجير، وهما عبد الله السنوسي وأبوعقيلة مسعود.

وقالت الجريدة إنه عبر استخدام الاتصالات الدبلوماسية نفسها التي سهلت الاتفاق على تسليم شقيق منفذ تفجير مانشستر، هاشم العبيدي، إلى بريطانيا، يأمل المحققون في إسكتلندا والولايات المتحدة من انتزاع الموافقة لمقابلة السنوسي ومسعود، المحتجزين في ليبيا.

وأوضحت أنه «يتم الضغط من خلال القنوات الدبلوماسية نفسها، من أجل إحراز تقدم في تحقيقات لوكربي»، ونقلت عن مسؤولين في إسكتلندا تأكيدهم أن رد السلطات الليبية كان «إيجابيًا وبناءً».

ولاتزال التحقيقات مستمرة حول التفجير، الذي أودى بحياة 259 شخصًا كانوا على متن طائرة «بان آم 103»، وتزايدت آمال جهات التحقيق مدفوعة بتصريحات لرئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، أكد فيها أن حكومته مستعدة لترحيل هاشم العبيدي من أجل استجوابه في بريطانيا.

ففي تصريحات إلى شبكة «بي بي سي» البريطانية، الشهر الماضي، قال السراج إن «هناك خططًا لترحيل العبيدي. نحن متعاونون لأكبر درجة، ونعي تماماً معاناة عائلات ضحايا هذا الهجوم الإرهابي».

ويُعتقد أن عبدالله السنوسي هو العقل المدبر لتفجير لوكربي، وأن أبوعقيلة مسعود هو من صنع المتفجرات التي اُستخدمت، وكلاهما محتجز في أحد السجون الليبية.

وحتى الآن، وبعد ثلاثين عامًا من التفجير، تمت إدانة مشتبه به واحد فقط في القضية وهو عبد الباسط المقرحي، وصدر بحقه حكم بالإعدام، لكن البرلمان الليبي لم يصدق على الحكم. ويعتقد الكثيرون في اِسكتلندا أن إدانة المقرحي كانت «إجهاضًا للعدالة »، لكن مكتب التاج البريطاني ظل مقتنعًا بأن الحكم الأصلي كان صحيحًا.

وحُكم على مسعود بالسجن لمدة 12 عامًا بسبب مخالفات لا علاقة لها بالقنابل، وقد تم التعرف عليه بأنه كان بصحبة المقرحي في مالطا، في اليوم نفسه الذي تم فيه زرع القنبلة على متن الطائرة الأمريكية المتجهة إلى فرانكفورت، والتي انفجرت فوق لوكربي في 21 ديسمبر 1988.

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وسبق وكشفت تحقيقات أجرتها جريدة «ذا تايمز» عن أن مكتب التاج البريطاني أصدر تقريرًا يفيد بوجود خطة متعمدة، لإبعاد الأدلة عن الفلسطينيين وتوجيهها نحو ليبيا، ولهذا طُلب من جهات التحقيق فحص كافة جوانب وأدلة القضية مرة أخرى، لكنهم خلصوا إلى أنه لا يمكن التثبت من صحة تلك الادعاءات.

وقال مسؤول بمكتب التاج البريطاني: «أجرينا فحصًا مستقلًا ولم نجد أي دليل يدعم مزاعم المقرحي، أو يؤكد بطلان الحكم الصادر ضده، أو يثبت صحة الادعاءات التي تشير إلى أنه تم التلاعب بالأدلة أو حجبها عمدًا».

ويأتي ذلك فيما يستعد محامي وعائلة المقرحي لتقديم دعوى استئناف جديدة في القضية، وقال المحامي عامر أنور إن طلب الاستئناف سيقدم بداية العام المقبل، وقال إن «لجنة مراجعة القضايا الجنائية الإسكتلندية، المكلفة بإجراء مراجعة كاملة لأسباب الاستئناف، تعتقد الآن بأنه تم الضغط على المقرحي من أجل إسقاط دعواه للاستئناف».

لكن الحكومتين البريطانية والإسكتلندية نفتا التدخل في الأمر، وأكدتا أن المقرحي، الذي حصل على إطلاق سراح لأسباب إنسانية بعد إصابته بالسرطان قبل وفاته في 2012، اتخذ قرارًا شخصيًا بالتخلي عن استئنافه لاعتقاده بأنه سيحصل على إطلاق سراح سريع.

ومع ذلك، يقول أنور إن الأدلة على الضغوط التي مارستها الحكومة البريطانية والليبية قد قبلتها جهات التحقيق الآن، وقال: «لجنة مراجعة القضايا الجنائية تقر بوجود ضغوط مورست على المقرحي من قبل الحكومة البريطانية والليبية، في أعقاب اتفاق الصحراء المبرم بين معمر القذافي وتوني بلير في العام 2004».

ورفضت لجنة مراجعة القضايا الجنائية الإسكتلندية طلب «ذا تايمز» تأكيد أو نفي تلك الادعاءات.