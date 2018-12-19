السراج يجتمع برئيس حرس المنشأت النفطية وحراك غضب فزان

زار رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الأربعاء، حقل الشرارة النفطي رفقة رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية بحكومة الوفاق الوطني إدريس أبو خمادة.

وقال مدير مكتب آمر حرس المنشأت النفطية وسام المسماري في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن السراج وصل إلى المطار التابع لحقل الشرارة، قادما من مطار معيتيقة رفقة وفد رسمي.

وأضاف أن السراج وبعد جولة تفقدية للحقل عقد اجتماعا مع مندوبين عن حراك غضب فزان، للاستماع إلى مطالبهم، بالإضافة إلى اجتماعه برئيس حرس المنشأت النفطية.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، أعلنت مساء الإثنين، حالة القوة القاهرة على العمليات في حقل الشرارة النفطي، مؤكدة أنه لن يتم استئناف عمليات إنتاج النفط في الحقل إلا بعد وضع ترتيبات أمنية بديلة.

من جانبه، قال المهندس مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط: «لقد تم وقف الإنتاج في حقل الشرارة قسرًا من قبل مجموعة مسلحة – الكتيبة 30 وسرية الإسناد المدنية التابعة لها- الذين يزعمون قيامهم بتوفير الأمن في الحقل، في حين أنهم قاموا بتهديد موظفي المؤسسة باستعمال العنف»، مضيفًا أنه «من المؤكّد لنا أننا لا نستطيع العودة إلى العمل بالوضع الأمني الذي كنا فيه قبل إغلاق الحقل».

وكانت المؤسسة أعلنت حالة القوة القاهرة على صادرات الزاوية من النفط الخام الذي يتم إنتاجه في حقل الشرارة يوم الأحد الموافق 9 ديسمبر 2018.