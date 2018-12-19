وصول سيولة نقدية إلى مصرفي الوحدة والتجاري الوطني بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 19 ديسمبر 2018, 03:30 مساء
وصول سيولة نقدية. (الإنترنت)

وصلت سيولة نقدية إلى مصرفي الوحدة والتجاري الوطني بسرت.

من جانبه، أكد مدير مصرف الوحدة فرع جامعة سرت، حسين درياق، اليوم الأربعاء وصول سيولة نقدية إلى المصرف، مشيرًا إلى أن المصرف شرع في توزيع السيولة على زبائن المصرف، بقيمة ألف دينار للصك الواحد عن طريق مندوبي القبائل، وتبلغ الأموال ثلاثة ملايين دينار.

وأشار إلى أن المصرف التجاري الوطني بسرت تسلم سيولة نقدية تقدر بخمسة ملايين دينار، فيما حددت الإدارة قيمة السحب للصك الواحد بخمسمئة دينار.

ومن المقرر أن تصل تباعًا إرساليات نقدية إلى مصارف شمال أفريقيا والجمهورية والصحاري.

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