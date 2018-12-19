لجنة من إدارة مصلحة المطارات تزور مطار سرت لتقييم مرافقه

مطار سرت. (بوابة الوسط)

زارت لجنة فنية مكلفة من إدارة مصلحة المطارات بحكومة الوفاق الوطني أمس الثلاثاء، مطار سرت الدولي لتقييم مرافقه، خاصة بعد أعمال الصيانة الجزئية له.

وقال مدير المطار صلاح أبوجازية في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن اللجنة الفنية المكلفة بتقييم المطار تجولت بمرافقه، كما اطلعت على المهبط والبرج وعاينت نسبة الإنجاز فيه التي وصلت 30%، وخاصة بعد بدء الصيانة الجزئية في مرافقه المهمة المتعلقة بالكهرباء والمياه والاتصالات وبرج المراقبة، والصيانة الجزئية لبعض المكاتب الإدارية، مؤكدًا أنه جارٍ العمل قريبا لصيانة المهبط وصالات المسافرين والقادمين.

وتعرض مطار سرت الدولي لأضرار جسيمة في حرب تحرير سرت من تنظيم «داعش».